強制檢測｜65幢上榜　沙田區最多　日出康城Sea To Sky緻藍天上榜

醫務衞生局今晚（13日）晚上發出新一份強制檢測公告，共有65幢住宅大廈上榜，其中有53幢涉及有陽性個案到訪，即有較多居民確診，以沙田區佔最多，合共有8幢；其次是將軍澳、葵青區，各自佔6幢。上榜的私樓有半山區西摩道2號高雲臺、大角咀維港灣8座、將軍澳日出康城Sea To Sky 2座及緻藍天鑽岸(左翼及右翼)等。



此外，另有12幢大廈因污水檢測呈陽性，故同樣須強檢，當中西灣河佔5幢，而觀塘順緻苑再有大廈納入名單，多達4幢。



政府提醒，若有人曾在9月7日至13日期間，於有關地點逗留超過2小時，便須在明日或周四（14或15日）接受核酸檢測。



▼9月13日部份強檢大廈▼



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沙田區佔9幢 將軍澳6幢上榜

根據最新公告，有53幢大廈因有陽性個案到訪，故被納入強檢名單，當中以沙田區佔最多，共佔8幢，而沙田水泉澳邨佔2幢，分別有峻泉樓及明泉樓。其餘包括禾輋邨順和樓、碩門邨豐碩樓；大圍顯徑邨顯貴樓；馬鞍山頌安邨頌群樓、錦豐苑錦薇閣及利安邨利榮樓。

排行第二則有西貢區及葵青區，各自佔6幢。其中在西貢區，大廈全部集中在將軍澳，包括廣明苑廣寧閣、都會駅城中駅9座、安寧花園4座、寶林邨寶寧樓，及日出康城緻藍天鑽岸（左翼及右翼）、日出康城 Sea To Sky 2 座。

至於葵青區，則有葵涌葵聯邨聯悅樓、荔欣苑荔采閣、葵涌邨翠葵樓、石籬二邨石欣樓；青衣青華苑華奐閣、青衣邨宜居樓。

▼9月13日強制檢測公告▼



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黃大仙區5幢上榜排第三名

排行第三位為黃大仙區，共有5幢大廈上榜，分別有慈雲山慈安苑安欣閣、牛池灣瓊山苑瓊峰閣、鑽石山龍蟠苑龍瑚閣、橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓、九龍城美東邨美德樓。

觀塘順緻苑4幢大廈污水陽性要檢測

此外，另有12幢大廈因污水呈陽性，故同樣須強檢，其中東區佔7幢，並集中在西灣河一帶，包括西灣河星灣峰、百利居、柏匯、恒安閣、大石街大成樓。

此外，觀塘區的順緻苑亦有4幢大廈上榜，當中有順美閣、順華閣、順寧閣和順泰閣。

▼各區流動採樣站（截至9月13日）▼



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政府明日（14日）將於南區石排灣邨、樂富橫頭磡邨及荃灣梨木樹邨重開流動採樣站，位於柴灣興民邨的流動採樣站會延長服務日期至周四（15日）。當局強調會嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。