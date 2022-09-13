內地人免打針入指定處所惹爭議　議員、醫生促統一疫苗通要求

現時從內地及澳門抵港人士即使未接種疫苗，亦可獲發臨時疫苗通行證，抵港180日內可自由出入餐廳、商場、主題樂園等指定處所，措施惹來不少人爭議。醫療衞生界立法會議員及感染及傳染病科醫生均認為，措施不合理，促政府統一疫苗通行證要求。醫療衞生界立法會議員林哲玄更直言，措施令人驚訝，「如果要方便海外抵港人士，為什麼不方便不打針的香港人？」



▼有內地網民分享無打針來港旅遊▼



有內地網民在小紅書分享無打針來港旅遊，揭示無接種疫苗的內地人可透過港府在今年5月推行的「臨時疫苗通行證」，進入指定處所本港防疫。措施惹來專家及立法會議員不滿，醫療衞生界立法會議員林哲玄直言，對措施感到驚訝，認為有180日的額免期是太久，「有心打的話，三針都可以打齊。」他指，內地是有疫苗接種的地方，加上內地亦力推疫苗的接種，認為香港提供臨時疫苗通行證予不打針的內地人士是「講不過去」。

醫療衞生界立法會議員林哲玄直言，對措施感到驚訝，認為有180日的額免期是太久。（資料圖片）

他稱，在抗疫上港府應該一事同仁，認為港府可以讓不打針的內地人來港，但不應該讓他們可以進入指定處所，「如果要方便海外抵港人士，為什麼不方便不打針的香港人？」他認為，除非有很個別情況，港府才可以考慮讓他們進入指定處所，如來港見親人的最後一面等。

立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣形容，現行容許內地人來港免針的政策非常不理想。（資料圖片）

立法會衞生事務委員會副主席陳凱欣亦形容，容許內地人不打針來港的政策非常不理想，明白抵港人士未必來自高風險地方，但他們有機會在香港感染確診，「嚟到香港如果stay（逗留）1、2日，甚至食餐飯都有機會確診。」而他們亦會使用到本港的公私營醫療機構接受治療。現時無論是世界衛生組織或香港任加任何一位專家皆呼籲市民打針，若內地來港人士不打針，「同香港宣傳緊打針有少少相違背。」她希望政府盡快統一接種要求，又指內地來港人士應至少接種一針，同時建議將寬限期縮短至三個月。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，疫苗通行證的目的應是防感染、重症及死亡，並適用於所有人，包括入境人士。（資料圖片／黃舒慧攝）

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜亦表示，疫苗通行證的目的應是防感染、重症及死亡，並適用於所有人，包括入境人士。雖然內地疫情「好OK」，惟內地入境後亦有機會在香港受感染，故認為他們的打針要求應與疫苗通行證看齊，亦需將現時臨時疫苗通移證的180日打針寬限期縮短。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日在疫情記者會上表示，鑑於新冠疫苗已在世界各地廣泛接種，醫務衞生局正考慮統一獲發臨時疫苗通行證的要求。