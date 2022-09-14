經濟復蘇遇上移民潮　人力顧問調查︰55%僱主料來季須增聘人手

新冠肺炎疫情下，本港經濟大受影響，失業率高企。萬寶盛華（ManpowerGroup）今日（14日）公布2022年第四季「就業展望調查」報告結果，有55%僱主預算未來三個月會增聘人手，其中建造業、資訊科技及通訊媒體業，以及銀行、金融、保險及房地產業的招聘意欲最高。



萬寶盛華大中華公司高級副總裁徐玉珊表示，除經濟逐漸復蘇令就業情況好轉，人才流失包括移民潮，亦加劇有關情況，當中財務會計及資訊科技等行業流失較為嚴重。她續指，部份公司為挽留人才，容許員工移民後，繼續越洋遙距工作，成為新常態下的新現象。



新冠肺炎疫情下，本港經濟大受影響，失業率高企。萬寶盛華（ManpowerGroup）今日（14日）公布2022年第四季「就業展望調查」報告結果，（黃偉倫攝）

今年第四季料較多企業計劃增聘員工

萬寶盛華今日公布2022年第四季「就業展望調查」報告，受訪的的520名香港僱主中，55％預算未來三個月將增加人手；表示縮減人手則有12％；而33％表示未有計劃在來季調整現時員工數目。

調查於今年8月展開，經季節性調整的數據顯示，來季香港淨就業展望指數為36%，即把預計增聘人手的企業之百分比，減去預計削減人手的企業，正數代表較多企業計劃增聘員工。徐玉珊指，指數按季增15個百分點；按年升31個百分點。

萬寶盛華大中華有限公司高級副總裁徐玉珊表示，根據調查結果，就業展望指數最高的個行業，分別為建造業（61%）、資訊科技及通訊媒體業（57%），以及銀行、金融、保險及房地產業（49%）。（黃偉倫攝）

工程技術、財務會計及IT業人才流失較嚴重

根據調查結果，就業展望指數最高的個別行業，分別為建造業（61%）、資訊科技及通訊媒體業（57%），以及銀行、金融、保險及房地產業（49%）。

徐玉珊表示，除了經濟逐漸復蘇，令就業情況好轉，人才流失包括移民潮，亦加劇有關情況，當中工程技術、財務會計，及資訊科技等人才的流失較為嚴重，他們的專業知識較易到其他國家工作。