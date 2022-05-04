網購外賣涉食安投訴增17倍　食環署研規管食肆確保質素

新冠疫情持續兩年多，港人上網叫外賣成為習慣，當中衍生投訴亦急劇上升。食物及衞生局今日（4日）指出，涉及食物安全投訴由2019年9宗，上升17倍至2021年的164宗，涉及《商品說明條例》投訴就上升3倍至77宗。當局指出，食環署正計劃規管食肆、需確保外賣質素及保持適當安全溫度，並在運送中不受干擾，減少食物交叉污染機會，相關安排稍後公布。



▼疫情下叫外賣已成常態▼



3年接獲242宗涉食安投訴

根據食物及衞生局局長陳肇始書面回覆立法會議員提問，在2019至2021年，食環署和海關就食物安全分別接獲9、69和164宗投訴，合共242宗，涉及《商品說明條例》投訴分別有17、20和77宗。

當局指出，考慮到網上平台提供外送食物的運作模式越來越普遍，食環署正計劃在現有的發牌制度下，明確要求食店持牌人須確保交由網上平台或外送服務承辦商送遞的食物皆符合相關持牌條件，包括確保外賣及外送食物時刻保存於適當的安全溫度、在運送過程中不受干擾，以減少食物交叉污染的機會，食環署稍後會訂定具體安排。

▼兩大外賣平台曾各推優惠吸客▼



提醒食肆要確保外賣食物符合合適温度

此外，食環署轄下的食物安全中心因應疫情，特別向主要網購食物送遞商發出「在疫情下須注意的外送食物事項」，提醒相關經營者保持清潔及衞生，確保外送食物符合合適的温控制，以保障食物安全。

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