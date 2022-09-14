韓國開關｜香港快運198元飛首爾　連稅單程收758元【附入境攻略】

韓國由本月3日起放寬入境措施，旅客不需提交出發前的新冠陰性報告，只需於抵埗後的一日內接受核酸檢測。

國泰旗下廉航香港快運航空（HK Express），由今日（14日）起，推出來往韓國首爾仁川機場的特價機票，最低單程票價198元，連稅則收758元，來回連稅最低價則為1,427元。據HK Express網站顯示，10月及11月每周均有3班機，直至12月更恢復至每日一班。



香港快運推出飛往韓國首爾仁川機場的特價機票。（資料圖片）

特價機票僅包7公斤行李

HK Express由今日起至9月30日，推出10月11日至12月18日期間的特價機票，目的地為韓國首爾仁川機場，單程每張最低售198元，但僅包7公斤手提行李。根據HK Express購票網頁，若連同機場建設費90元、離境稅120元、旅客保安費55元、燃油附加費295元，香港往首爾連稅「最低消費」合共為758元。

至於韓國回程方面，機票最低198元，連同當地服務費及離境稅176元、燃油附加費295元，即實收699元。換言之，來回機票連同其他費用最低為1,427元。

12月恢復每日一班機

根據HK Express網站的時刻表顯示，由10月11日起，逢周二、四、六均設有航班前往首爾；其後11月則改為每周日、一、三；直至12月才恢復至每日一班。至於優惠期過後，單程機票價格則回復1,088元起。

約57元申請簽證兩年內無限次入境韓國

繼日本逐步開關後，韓國亦在本月3日放寬入境措施，所有入境者不需提交出發前的新冠陰性報告，准許抵埗後的一日內接受核酸檢測。市民在購買機票後，須在網上以57元申請K-ETA（韓國官方旅遊許可），使用期限為2年，准於期間內無限次出入境。

可事前預約機場核酸檢測省排隊時間

若市民欲減少抵埗後的入境流程，可在出發前登記「Q-CODE」，只需填寫個人資料以獲取二維碼，抵埗後使用該碼則可代替填寫健康申報表、特別檢疫申報書等流程。市民亦可預先到仁川機場檢測中心網站預約核酸檢測，費用約8萬韓元（約455.6港元），以節省排隊時間。

檢疫資訊事先輸入系統Q-CODE

旅行許可申請系統K-ETA

預約仁川機場新冠檢測中心

新冠檢測醫療機關地址及聯絡詳情

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