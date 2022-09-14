香港仔工業學校宿舍爆疫　7成半房間有個案　鄭榮之中學停課一周

新冠肺炎疫情持續，本港今日（14日）新增7,579宗確診個案，而學校再新增1,625宗呈報個案。其中在香港仔工業學校，繼早前有三班要停課外，再多兩班各自有4名學生染疫。上述涉及的五班學生均住在宿舍，即在宿舍的20間房中，已有15間房出現確診個案，估計當中或出現傳播。

而在沙田的香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學，累計有39名學生，以及14名老師染疫，建議全校停課一周。



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衞生防護中心表示，學校今日再新增1,625宗呈報個案，涉及785間學校，當中包括1,414名學生和211名教職員。

此外，在過去七天內，共有542間學校出現2宗或以上個案，中心已建議38間學校的46個班級停課，其中8間學校有多於一班要停課。

香港仔工業學校再多8名學生染疫

中心提到，香港仔工業學校早前已有3班要停課，涉及1A、2B、5C班。不過，該校隨後出現更多個案，其中在2A班及1C班，均各自有4名學生染疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，上述的五班學生均住在宿舍，涉及兩個舍堂，包括思高堂及維豪堂。兩個舍堂合共有20間房，總共有15間房有確診個案，即佔了七成半。

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宿舍會共用洗手間

張竹君表示，兩個宿舍中間有樓梯，雖然無發現有大型活動，但他們會共用設施，例如洗手間等，相信當中或出現傳播。

她又說，該校合共有129名學生入住宿舍，而兩個舍堂均有確診個案，其他宿生現已離開及接受檢疫。不過，另有195名學生無入住宿舍，倘相關班別毋須停課，便可繼續上課。

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有中學要停課一周

而沙田的香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學，早前4D班已被停課，不過再有師生陸續確診，在25個班級中，現已有16班出現個案，即累計有39名學生，以及14名老師染疫。

張竹君說，該校共有693名學生、87名教師，由於個案增多，故相信學校可能有蔓延，建議要停課一星期。