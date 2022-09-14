打兩針10歲童曾危殆　專家續研兒童第四針安排：病毒欺負緊小朋友

本港疫情反彈，日前一名患腦癇症的10歲男童受感染，出現嘶哮症一度危殆，幸經治療情況好轉已可自行呼吸，神志也有所恢復，情況轉為嚴重。疫苗可預防疾病科學委員會成員、港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（14日）表示，由於男童有接種兩劑疫苗，經治療後情況轉好，他指「病毒欺負緊小朋友」，呼籲家長帶小朋友打針作保護，科學委員會會研究11歲以下兒童接種四針安排。



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關日華在港台《千禧年代》表示，腦癇症男童染疫後雖然出現嘶哮症，但控制良好，其間一度神智轉差，擔心急性腦炎，在服用抗病毒藥後有所改善，現正等待磁力共振結果，確認腦部情況。

關日華。（余俊亮攝）

關日華指男童的嘶哮症可能與腦癇症有關，由於男童免疫系統較差，若受感染，病毒入侵造成不同併發症，不過，由於男童已接種兩劑科興，經治療後已向好，沒有嚴重病情，「病毒欺負緊小朋友，」呼籲家長要帶小朋友打針，科學委員會將繼續討論，是否降低11歲以下兒童打四針安排。

關日華續指，現時兒童接種率未夠好，一旦受感染容易傳播其他人，他指不少家長欠缺意識，以為小童確診後毋須打針，強調即使康復都要接種，以提高抵抗力，對抗變種病毒。

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