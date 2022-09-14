抗疫的士曾被揭違規撕標誌載街客　運輸局改用更大貼紙圖「補鑊」

目前機場旅客到港，需要乘搭抗疫的士前往指定酒店檢疫。早前有傳媒揭發，有抗疫的士司機接載完酒店檢疫旅客後，私自撕去抗疫的士標誌貼紙接載街客。

運輸及物流局今日（14日）宣布，已要求與抗疫相關的專屬車隊，包括接載檢測結果呈陽性人士前往社區隔離設施的專屬巴士車隊、接載求診人士往返醫院管理局指定診所的專屬的士車隊，以及接載抵港人士前往政府檢疫酒店的的士車隊，除車隊特定標誌外，亦須貼上「政府防疫計劃」的標誌。

當局又指，明日（15日）起將提升接載機場旅客往指定檢疫酒店的抗疫的士候車及登車安排，機場將增設電子告示牌顯示抗疫的士數目。



運輸及物流局已更新和加大車隊的特定標誌，車隊的士必須在車身顯眼位置張貼該標誌。（運輸及物流局文件）

運輸局指出，檢疫酒店的士車隊，由7月25日截至昨日（13日），共接載超過2.9萬名抵港人士，由機場自費前往指定檢疫酒店。為方便乘客辨識，當局已更新和加大車隊的特定標誌，要求司機張貼在車身顯眼位置。

當局亦已要求與抗疫相關的專屬車隊，包括接載檢測結果呈陽性人士前往社區隔離設施的專屬巴士車隊、接載求診人士往返醫院管理局指定診所的專屬的士車隊，以及接載抵港人士前往政府檢疫酒店的的士車隊，須貼上「政府防疫計劃」的標誌，以茲識別。根據當局提供圖片，抗疫的士的新標誌，面積接近有半隻車窗大。

抗疫專屬車隊會貼上「政府防疫計劃」的標誌。（運輸及物流局文件）

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另外，為提升抗疫的士運作效率，機管局會在機場抵港大堂放置中英文告示，指示抵港旅客前往不同候車處乘車，現場職員亦會提供協助。新登車安排有助分流乘客，進一步減省抵港旅客在機場逗留時間。

機管局已在抵港大堂增設電子告示牌，展示自費的士在車站數目，以供參考實時供應。

的士業界︰當局已更嚴格處理違規司機

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，明日起會在抗疫的士貼上新標誌，暫未有其他新措施防止的士司機違規。他續指，自從上次有司機被發現違規後，當局已更嚴格處理違規司機，假如無戴口罩，或未穿上保護衣，都會被警告。

至於早前被揭發違規載街客的司機，他表示，在取消其抗疫的士司機資格後，便沒有進一步跟進懲處，亦未有再與他聯絡，嘆道：「本來係份好工，但都唔珍惜」。