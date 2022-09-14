通關｜英航停香港倫敦航班逾年　擬12.6復飛　經濟艙票價約$5000

港府調整機組人員檢疫安排，上周六（10日）起免除往來海外地區或台灣客運航班上執勤駐港機組人員除首三日酒店檢疫安排，闊別香港上空的英國航空12月起或恢復香港往來英國倫敦航班。



英航網站最新顯示，最快12月6日起再有香港及倫敦兩地直航班次，12月中旬起更加密至每日一班，網站顯示，首日飛倫敦希斯路機場航班經濟艙票價為5,075港元，比同日國泰飛倫敦機票平約一半。



不過要留意，相關票價只是網站搜尋結果，與確實售價或有出入，而英航並未正式公布恢復香港往來英國倫敦航班安排，《香港01》正向英航查詢。



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英航去年11月暫停起倫敦航班 12.6晚上11：05首班復飛

受疫情及香港實施航班熔斷機制影響，英航自去年11月暫停香港直航倫敦航班至今。雖然英航並未公布最新安排，但近日其網站顯示，最快在12月6日晚上11時05分，恢復香港直飛倫敦希斯路機場，經濟艙暫為5,075港元，特選經濟客艙為13,945港元，商務艙則為20,765元。

英航網站最新顯示，最快12月6日起再有香港往來倫敦兩地直航班次。（Getty Images）

12月19日起或每日一班往來香港倫敦

根據英航的時刻表顯示，自恢復首航後，每周約有3至4班直航，其後由12月19日起則每日均設有直航。至於價格方面則為比較，以經濟艙為例，最便宜為24日至28日的4,875港元，最高為17日的9,455港元；明年的價格則未有提供。

國泰早前表示放寬機組人員檢疫後可重啟更多航班

現時僅得國泰航空仍營運香港直飛倫敦航線。根據國泰的時刻表顯示，12月6日有兩班直飛倫敦希斯路機場，經濟客艙價格為10,415元起。

國泰早前曾表示，會盡快增加更多航班，若放寬機組人員的檢疫安排，將可重啟更多目的地，但重建航班運力需數個月逐步增加。而上周六起，機組人員便獲港府免除首3日的酒店檢疫，他們在抵埗後只需取得核酸陰性結果便可離開，重返社區後需定期接受檢測。

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