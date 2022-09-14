Crostini結業｜工會料百員工被欠薪300萬元　勞工處敦促顧主善後

意大利式糕點店Crostini昨晚（13日）突然宣布全線結束營業，多名員工被拖欠薪金。飲食業職工總會透露，Crostini拖欠僱員八月及九月份工資，初步估算約有100多名僱員受影響，預料涉有約300萬元欠薪。



職工總會權益總幹事招冠聰引述員工指，近日店內已無糕餅及咖啡可賣，不相信僱主是在昨日才決定結業，批僱主於結業後並沒有交代欠薪安排，是不負責任。



勞工處敦促僱主按法例及僱傭合約支付僱員欠薪及其他解僱補償，妥善處理有關事宜。勞工處呼籲，受影響僱員到勞資關係科各分區辦事處尋求協助。



Crostini昨晚（13日）突然宣布全線結束營業，職工總會權益總幹事招冠聰表示，Crostini共12間西式糕餅店共有約100多名僱員，當中兼職員工被拖欠八月及九月份工資，而全職員工則同樣未獲發九月份工資，估計涉約300萬元欠薪。

招表示，總會昨日至今日共收到約30位兼職及全職員工前來求助。他引述有工友表示，公司自8月份起拖欠薪金，近日已聯絡不到僱主，並指近日公司的餅房及車手已沒有上班，店內已無糕餅及咖啡可賣，部份分店在數日前已經關閉，感到十分無助。

Crostini創辦人黃光輝今日接受訪問時表示從未想過結業，「所以啲嘢都擺晒喺度，工場仍喺度運作，只係突然之間真係搞唔掂。

招冠聰認為僱主一早知有營運困難，並已收起了部分機器，故不相信僱主是在昨日才決定結業，批評僱主在於結業後不交代欠薪安排是不負責任，「九月初仲賣餅卡『吸錢』，但又不出糧畀員工。」他續指，現時僱主是自行把公司清盤，認為僱主無力償還有關款項，應現身簽署無力償還書，讓員工更快展開申請破欠基金程序，否則仍要走一大堆的法律程序才可獲得破欠墊支。

他呼籲僱主盡快現身交代事件，總會已為員工舉行追討大會，解釋追討欠薪流程，並逐一協助員工登記追討欠薪及福利補償，另亦會與他們相議會否有下一步行動。

勞工處發言人表示，處方已知悉事件，並已主動聯繫僱主，跟進了解情況。勞工處會敦促僱主按《僱傭條例》及僱傭合約的條款支付僱員欠薪及其他解僱補償，妥善處理有關事宜。勞工處呼籲，受影響僱員到勞資關係科各分區辦事處尋求協助。