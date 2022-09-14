強制檢測｜增60處沙田區佔最多　西半山明珠台、北角城市花園上榜

醫務衞生局今晚（14日）晚上發出新一份強制檢測公告，共有60幢住宅大廈上榜，其中有55幢涉及有陽性個案到訪，即有較多居民確診，並以沙田區佔最多，合共有10幢。而上榜的私樓亦包括有西半山的明珠台、北角城市花園、將軍澳中心將軍澳豪庭等。此外，另有5幢大廈因污水檢測呈陽性，故同樣須強檢，



政府提醒，若有人曾在9月8日至14日期間，於有關地點逗留超過2小時，便須在明日或周五（15或16日）接受核酸檢測。



▼9月14日部份強檢大廈▼



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綠怡雅苑和濱景花園均為2座要強檢

根據最新公告，有55幢大廈因有陽性個案到訪，故被納入強檢名單，當中以沙田區佔最多，共佔10幢，包括沙田博康邨博泰樓、駿洋邨駿時樓、水泉澳邨樂泉樓、愉翠苑愉滿閣、禾輋邨富和樓、綠怡雅苑2座和濱景花園2座。

大圍包括美城苑逸城閣、新翠邨新芳樓；馬鞍山則有恆安邨恆峰樓。

▼9月14日強制檢測公告▼



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觀塘區8幢上榜 康雅苑荔雅閣唯一非公屋

觀塘區排行第二，共有8幢上榜，當中有牛頭角彩德邨彩誠樓、牛頭角上邨常滿樓、觀塘裕民中心1座、秀茂坪南邨秀美樓、秀茂坪寶達邨達欣樓、油塘鯉魚門邨鯉興樓、藍田平田邨平善樓、康雅苑荔雅閣。

將軍澳豪庭、叠翠軒4座上榜

第三位則是西貢區，共佔6幢，上榜大廈全部集中在將軍澳，分別有叠翠軒4座、裕明苑裕昌閣、怡明邨怡悅樓、彩明苑彩柏閣、將軍澳中心將軍澳豪庭、景林邨景松樓。

筲箕灣東欣苑全屋苑上榜

另有5幢大廈因污水檢測呈陽性故須強檢。資料顯示，筲箕灣東欣苑全屋苑均上榜，包括榮欣閣、歡欣閣；而馬鞍山天宇海的1A及1B座、2A及2B座、3A及3B座亦在名單內。

▼各區流動採樣站（截至9月15日）▼



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政府明日（15日）將於薄扶林華富（二）邨及青衣長亨邨重開流動採樣站，位於荃灣梨木樹邨榮樹樓的流動採樣站明日將改設於楓樹樓對出空地及延長服務日期至9月16日（星期五），而位於黃大仙竹園北邨及樂富橫頭磡邨的流動採樣站亦會延長服務日期至9月16日（星期五）。