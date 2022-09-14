畢架山一號、麗港城等四區污水陽性 政府派21.5萬套快測包籲檢測
撰文：孔繁栩
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疫情持續，政府今日（14日）表示，有四區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，分別為九龍城畢架山一號、One Homantin、觀塘麗港城、西貢健明邨和油尖旺西洋菜南街和水渠道一帶住宅，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向當地居民、工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。
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政府指出，一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在札關地區如下：
九龍城區 — 畢架山一號、冠德苑、One Homantin及牛津道和劍橋道附近一帶住宅
觀塘區 — 油麗邨及麗港城
西貢區 — 健明邨
油尖旺區 — 西洋菜南街和水渠道附近一帶住宅
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。
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