Crostini結業｜消委會暫接10宗投訴　海關設專責隊伍跟進

連鎖意大利餅店Crostini周二（13日）全線結業，有購入餅卡、禮券的顧客隨即成立苦主群組。消費者委員會指，截至今午5時接獲10宗涉及Crostini結業的投訴。



香港海關暫時則接獲一宗相關投訴，現已聯絡投訴人了解詳情和展開調查，並表示高度關注事件，已成立專責隊伍作出跟進，會繼續密切監察情況，如發現有商戶違反商品說明條例，會採取執法行動。



▼連鎖糕點店Crostini▼



海關接獲一宗投訴

消費者委員會表示，截至今午5時一共接獲10宗涉及連鎖餅店Crostini結業的投訴。而海關暫接獲一宗有關該連鎖餅店的投訴，並已聯絡投訴人，了解詳情和展開調查，並呼籲已購買相關連鎖餅店餅券或禮券的顧客盡快聯絡他們。

海關表示，高度關注事件，並已成立專責隊伍作出跟進，繼續密切監察情況。如發現有商戶違反商品說明條例，會採取執法行動。

Crostini工場部份入口重門深鎖。（馮國良攝）

違反商品說明條例最高可被判罰款50萬及監禁5年

海關提醒商戶須遵守商品說明條例，如任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

市民可致電或電郵舉報

海關也建議消費者於購買餅券或禮券時，應光顧信譽良好的商戶，並在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反商品說明條例的事宜。