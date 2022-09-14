袁國勇確診｜染疫至今已屆七日　消息指已康復　持續無病徵

政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇帶領香港抗疫近三年，曾親身前往武漢視察、檢視過多幢曾出現傳播的大廈、食肆等，終在上周染疫。現年65歲的袁國勇，其染疫消息最早在本月7日傳出，至今日（14日）已屆七天，消息指，袁國勇檢測結果已轉為陰性，即代表他已康復，持續無病徵。



▼2021年3月，袁國勇為自己打BioNTech疫苗▼



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染疫後說「三年來可以放假也是好的」

袁國勇確診消息最早在9月7日傳出，至今日剛好七天，據了解其檢測結果為陰性，即代表已痊癒，符合衞生署康復標準。

袁國勇確診的消息瘋傳後，他曾回覆傳媒查詢，稱無出現病徵，按政府防疫指引在家隔離，感謝大家關心，又表示三年來可以放假也是好的。據當時曾與袁國勇電話聯絡的人士形容，袁聲線生猛，期待數日內重回工作崗位。

何栢良曾指袁已打齊針 料問題不大

與袁國勇是港大同事的港大感染及傳染病中心總監何栢良上周四（8日）亦在電台節目透露，曾在之前見過袁，形容當時他「幾好中氣，講嘢都好大聲」，又稱袁在確診前已「疫苗打足晒」，相信不會有大問題，很快會康復。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇教授8月31日出席活動，與物管業界人士分享在新冠疫情肆虐期間，爬過三十多棟不同物業，嘗試找出病毒傳播成因的珍貴經驗。（劉夢婷攝）

上月31曾出席公開活動 祝歐家榮早日康復

袁國勇上次出席公開活動是上月31日物業管理的活動，分享他自禽流感、沙士到新冠疫情的抗疫經驗。當時衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮也染疫，袁國勇在論壇上，展示與歐家榮在考察時的照片，特別說了「祝佢早日康復」。

▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



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去年親自幫自己打疫苗

袁早於去年3月為自己接種第一劑復必泰疫苗，當時他親自為自己打針，更是採取較痛、但是更有效用的「皮內注射」方式，而非大眾採用的「肌肉注射」方式。他其後曾表示，有見當時科興疫苗存貨多，第三針或會轉打科興疫苗作加強劑。