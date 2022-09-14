疫苗｜教育局更新打第三針指引　學生須於到期日起7日內接種

本港每日新增逾千宗學校呈報個案，教育局今日（14日）發出最新學校健康指引，建議接種科興疫苗的中小學生需打三針；接種復必泰則建議5至11歲要打兩針、12歲或以上則打三針。指引提及，若已到期需要接種第三劑疫苗的學生，需在到期日當日起計的一星期內接種，重申學生需完成疫苗接種要求，才可進行面授課堂外的活動。



另外，指引亦提到因政府9月30日起降低「疫苗通行證」至5歲，故生效日起，5歲或以上人士以到訪者身份進入學校，均需符合「疫苗通行證」要求。



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打第三針即日起符合接種要求 打第二針需等過14日

教育局最新學校健康指引提及，從未感染新冠且免疫力正常的學生，若以科興疫苗作為基礎免疫劑次，中小學生建議接種三劑；復必泰疫苗則建議5至11歲學生接種兩劑，12歲或以上接種三劑。指引提到，如需要接種第三劑的學生，已接種兩劑疫苗但仍未到期接種第三劑，可視為暫時滿足接種三劑要求，但有關學生必須於在可接種第三劑疫苗當日起計的一星期內接種。

所有已接種三劑疫苗的學生當日起會被視為已符合接種要求，不需要再等待接種後超過14天。至於5至11歲只須接種兩劑復必泰疫苗的學生及5至17歲在康復後接種一劑復必泰的學生，仍需要再等待接種後超過14天，才會被視為已符合接種要求。

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至於不幸染疫的學生，其接種疫苗要求如下：

1、從未接種疫苗的康復學生



可於康復後滿 30 天接種疫苗。任何年齡組別選擇接種科興疫苗的學生或 18歲或以上選擇接種復必泰疫苗的學生，須在康復後接種共兩劑疫苗。5至17歲選擇接種復必泰疫苗的學生，康復後只須接種一劑疫苗。



2、感染最少14天前已接種第一劑疫苗的康復學生



任何年齡組別感染前已接種一劑科興的學生，或18歲或以上感染前已接種一劑復必泰的學生，只須在康復後接種一劑疫苗。5至17歲感染前已接種一劑復必泰的學生，康復後無須再打針，有關劑數均被視為符合接種要求，可計算入全日面授課堂所需的百分比，以及可參與在放學後或上學的另一個半天進行非學術性的課外活動。



疫苗通行證9.30起降至5歲 進校要符合規定

指引亦提到，由於政府降低「疫苗通行證」適用年齡至5歲，故由9月30日起，5歲或以上人士以到訪者身份，例如以公眾人士身份參加校慶活動進入學校，便須符合相關「疫苗通行證」安排，否則學校應拒絕有關人士進入學校。

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幼稚園若有人確診影響服務 可轉為其他方式學習

另外，指引亦更新幼稚園相關規定，若部份營運規模較小的幼稚園，如有教職員或其他支援人員確診或屬密切接觸者未能工作而嚴重影響正常運作，幼稚園可在徵得營辦機構同意後，轉為其他方式學習，但期間學校應保持校舍開放，以照顧有需要回校學生。幼稚園應盡快通知家長、學生、教職員等，並提前知會其所屬的教育局學校發展組或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處。