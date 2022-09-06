福建附小孝道禮｜下跪奉茶遭批 校長稱讓學生體驗：感謝社會討論
油塘福建中學附屬學校（福建附小）於9月1日舉行「開學孝道禮」，讓學生及家長一同參與，包括為父母剪指甲、揼骨及下跪奉茶，但受到一些網民質疑活動用意，指下跪奉茶被指為愚孝。
福建中學附屬學校校長徐區懿華今日（6日）回應指，希望透過活動提醒小朋友盡孝道，而活動當時氣氛輕鬆。她強調活動並非教導學生必須跪在地上向父母奉茶，只是啟動全年學習孝道的主題，希望帶出尊敬父母的信息，並讓學生體驗傳統。
家長學生知情且樂意參加 跪地奉茶非罕見禮儀
徐區懿華今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中笑言：「平時喺學校見到父母孝順仔女多」，故學校今年主題為孝道，當時活動是啟動禮，希望透過活動提醒小朋友盡孝道。她指當時氣氛輕鬆，並強調邀請的家長均同意活動內容，而學生亦知情並樂意參加。當日大約有70多對家長及小朋友，為學校是第一次舉行相關活動。
她直言起初不認為跪地奉茶「好大件事」，因非罕見的禮儀，很多學校及社會上亦會出現，故稱：「無預料過社會個反應咁大。」被問到學生被要求向父母說「以後聽晒你話」的說話，她解釋當時老師在台上：「攞住咪變聲咁講『你話點就點啦』，大家都知係講笑，唔係孝順就係要聽晒話。」
▼9月1日 福建中學附屬學校開學設「開學孝道禮」▼
活動後問學生感受：（學生）幾自豪做咗件事令爸媽感動
至於出席的學生方面，徐區懿華指主要為學校領袖生、「大哥哥大姐姐」計劃中的學生參與，老師對他們認識較多，事前亦先詢問家長意願。她強調，事後親自問過學生活動感受，學生指：「幾自豪做咗件事令爸爸媽媽感動。」
徐區懿華：最初計劃活動無考慮得如此詳細
對於網上批評活動封建，不夠現代化，徐區懿華認為孝道是源遠流長的文化，故會安排學生從古到今認識，接下來的一年會繼續帶動學生探討對父母表達感恩的方法，故開學日的活動只是讓學生認識，而其他活動則包括抽取《孝經》句子讓學生學習及問答比賽等。她又感謝社會討論，令學校知道如改善：「最初計劃活動無考慮得如此詳細，日後會更深入思考，資料蒐集亦會更仔細。」