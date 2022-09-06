福建附小孝道禮｜下跪奉茶遭批　校長稱讓學生體驗：感謝社會討論

油塘福建中學附屬學校（福建附小）於9月1日舉行「開學孝道禮」，讓學生及家長一同參與，包括為父母剪指甲、揼骨及下跪奉茶，但受到一些網民質疑活動用意，指下跪奉茶被指為愚孝。



福建中學附屬學校校長徐區懿華今日（6日）回應指，希望透過活動提醒小朋友盡孝道，而活動當時氣氛輕鬆。她強調活動並非教導學生必須跪在地上向父母奉茶，只是啟動全年學習孝道的主題，希望帶出尊敬父母的信息，並讓學生體驗傳統。



福建中學附屬學校校長徐區懿華日前向家長發信回應針對開學禮學生向父母下跪奉茶的批評。（資料圖片／張浩維攝）

家長學生知情且樂意參加 跪地奉茶非罕見禮儀

徐區懿華今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中笑言：「平時喺學校見到父母孝順仔女多」，故學校今年主題為孝道，當時活動是啟動禮，希望透過活動提醒小朋友盡孝道。她指當時氣氛輕鬆，並強調邀請的家長均同意活動內容，而學生亦知情並樂意參加。當日大約有70多對家長及小朋友，為學校是第一次舉行相關活動。

她直言起初不認為跪地奉茶「好大件事」，因非罕見的禮儀，很多學校及社會上亦會出現，故稱：「無預料過社會個反應咁大。」被問到學生被要求向父母說「以後聽晒你話」的說話，她解釋當時老師在台上：「攞住咪變聲咁講『你話點就點啦』，大家都知係講笑，唔係孝順就係要聽晒話。」

▼9月1日 福建中學附屬學校開學設「開學孝道禮」▼



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活動後問學生感受：（學生）幾自豪做咗件事令爸媽感動

至於出席的學生方面，徐區懿華指主要為學校領袖生、「大哥哥大姐姐」計劃中的學生參與，老師對他們認識較多，事前亦先詢問家長意願。她強調，事後親自問過學生活動感受，學生指：「幾自豪做咗件事令爸爸媽媽感動。」

徐區懿華：最初計劃活動無考慮得如此詳細

對於網上批評活動封建，不夠現代化，徐區懿華認為孝道是源遠流長的文化，故會安排學生從古到今認識，接下來的一年會繼續帶動學生探討對父母表達感恩的方法，故開學日的活動只是讓學生認識，而其他活動則包括抽取《孝經》句子讓學生學習及問答比賽等。她又感謝社會討論，令學校知道如改善：「最初計劃活動無考慮得如此詳細，日後會更深入思考，資料蒐集亦會更仔細。」