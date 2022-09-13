開學｜屯門小學辦適應週　「感受溫度計」鼓勵學生正確表達情緒

全港學校過去因疫情不斷停課又復課，今年暑假更縮至兩星期，9月1日開學難免不適應。屯門道教青松小學參與「感講夥伴學校計劃」，並舉行「開學適應週」活動。活動上，教師引導同學按自己心情，把貼紙貼在「感受溫度計」上，鼓勵學生正確表達情緒。



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該校4A班學生在教師引導下，按自己心情，用貼紙貼在「課室版感受溫度計」上，包括快樂、壓力、悲傷等情緒，大部份均感到快樂或平靜。學生張凱程將貼紙貼在快樂及壓力的中間，他表示，因自己喜歡上學亦期待開學，經常「好心急」準備返學事宜，因此偶爾會遭到母親責備，故開心亦有壓力。

校長梁卓賢表示，缺少足夠課堂下，學生在群體、人與人來往方面的學習存在缺失，相信有關情緒的教育會越來越重要，亦希望透過開學適應班，協助學生甚至家長適應學習環境。

計劃主辦機構JUST FEEL負責人稱，學期之始建立歸屬感十分重要，近年倡議價值觀教育，例如尊重及關懷等，認為前提是需要彼此間建立關係，故透過學期初的班級經營活動，可讓同學之間及與教師關係更緊密，將來即使發生衝突亦較易開誠布公，找出相處方法，又指疫情下互動機會減少，同學很多不安、孤獨感受亦應正面表達。