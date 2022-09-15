檢疫酒店｜11月起預留3%房原址隔離確診旅客　業界料難刺激生意

醫務衞生局日前表示，會在新一輪指定檢疫酒店計劃的合約加入新條款，容許住客確診後，留在原本入住的酒店隔離，惟酒店必須加強感染控制措施，如安排特定的樓層或房間隔離確診者等。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍今日（15日）在港台節目《千禧年代》透露，新條款要求參與計劃的酒店要預留3%或8間房隔離確診旅客，惟估計旅客確診數字不多，難以刺激生意，而自從政府將檢疫日數縮減至「3+4」後，檢疫酒店預訂已大減一半，相信下一輪會有更多酒店「跳船」。



第八輪指定檢疫酒店名單

指定檢疫酒店預訂情況

▼第八輪指定檢疫酒店計劃部份酒店▼



香港酒店業主聯會經理陳媛妍表示，新條款列明指定檢疫酒店要預留3%或8間房讓確診者入住，以最少者為準，惟實際數字、將確診者房間安排在哪個位置仍有待每間酒店自行與政府商討。

她指，酒店可選擇撥出一整層隔離確診旅客，亦可將一層部份房間分間開做隔離，旅客確診後亦要轉移到有關房間，而酒店亦可考慮安排人手處理檢疫和確診的旅客，否則員工在每次照顧完確診者均要先大消毒才可做其他工作，聯會正與政府商討制定有關指引，讓業界能更容易跟隨。

她表示，「3+4」檢疫措施生效後，檢疫酒店入住率跌剩一半，估計會確診並要留在酒店的旅客並不多，收益並不會因而大幅上升，故認為新條款並非酒店繼續參與計劃的主要因素，預料會有更多酒店「跳船」，當中較大型的酒店設施齊備，較大機會轉戰本地客市場。