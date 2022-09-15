「12港人」廖子文欲求減刑求准保釋　官拒批准但稱會盡快安排審期

12名港人疑欲潛逃時在內地海域被截，事後被遺返香港受審，其中一名早前已認罪的「12港人」廖子文，因妨礙司法公正及藏汽油彈等罪，被判囚31個月，他稱涉及潛逃的案件已服刑完畢，要求保釋等候上訴，惟上訴庭法官彭偉昌卻指其算法錯誤，最後拒絕讓廖保釋，但稱會盡快排期處理其上訴。



上訴人廖子文(19歲)，承認於2019年9月30日在灣仔一單位內藏汽油彈等，被判囚27月，他並承認一項妨礙司法公正罪，指他串謀他人保釋期間潛逃，被判囚10個月，原審官准兩罪部份刑期同期執行，廖最終只須服刑31個月。

廖欲求減刑申請上訴，今(15日)到上訴庭要求保釋，並認為他就妨礙司法公正罪的刑期已服畢，惟彭官卻指廖計算錯誤，該案的刑期仍未服完，最後沒有批准廖保釋，但稱會盡快安排上訴聆訊。

案件編號：CACC 115/2022