4男灣仔單位藏汽油彈囚27至38月　兩名「12港人」被告總刑期31月

「12港人」之中的廖子文及鄭子豪，在潛逃大陸前，因涉於2019年國慶前夕於灣仔一單位藏汽油彈被捕，廖及鄭在內地刑滿返港後，今年5月與同案另兩男認罪，法官早前押後判刑以等候部份被告的心理報告等，法官游德康今(16日)在區域法院判4名被告被判就藏汽油彈案入獄27至38月。



4名被告：鄭進（34歲，時裝設計師）、鄭子豪（20歲，港鐵技術員見習生）、李威龍（28歲，廚師）及廖子文（19歲，學生），承認一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他們於2019年9月30日在灣仔駱克道金樂大廈一個單位內，管有玻璃樽、汽油和打火機油等。

鄭子豪及廖子文兩案總刑期31個月

法官游德康先就藏汽油彈案判鄭進入獄28個月，李威龍則入獄38月，另鄭子豪及廖子文，則分別入獄28及27個月。

鄭子豪及廖子文因涉與另10人潛逃，在另案被控妨礙司法正罪，昨被判入獄10個月。游官准他們的10個月刑期，部份與本案同期執行，故他們二人就兩案合共須服刑31月。

2019年9月30日警方到灣仔搜查拘捕時，有人逃出窗外。(詳看下圖)

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警搜查時兩被告曾爬出窗外

案情指，警方當日在案發大廈大堂截停鄭進和鄧，發現鄧手持兩個以長褸包裹著的泵，鄭進則攜有兩張該大廈的匙卡，之後警方到單位搜查，發現鄭子豪在房間內，李威龍和廖子文則爬出窗並走到簷篷，眾人最後全被捕。

單位內發現一批半製成汽油彈

警方在單位內發現一批半製成的汽油彈，包括有一個塞有手指套的玻璃樽，和21 個玻璃樽，當中大部份有多枚大頭針，並搜出750 毫升乙醇、約4升汽油、230毫升打火機油和11 條白毛巾等。此外亦有多個燒杯、量杯、2張滅火毯和14個打火機。

鄭進稱好奇而上單位

鄭進被捕後稱，透過一 Telegram群組認識鄧，鄧透露有意製造汽油彈，叫鄭進幫手，鄭進拒絕，但出於好奇而到涉案單位。警方在鄭的手機內發現多段製造和投擲汽油彈的片段，及互聯網搜尋紀錄；亦發現多幅與汽油彈相關照片，包括講述汽油彈成份的草圖等。

群組有討論如何使用汽油彈

此外，其手提電話的「Telegram」內有一個通訊群組，成員包括鄭進、李威龍和鄧。群組成員討論製造和使用汽油彈，包括向警方投擲。他們落實於案發日在該單位製造汽油彈，及在國慶的公眾活動中使用。

李曾指導如何製汽油彈

李威龍的手提電話內則有7段縱火、點燃和投擲汽油彈的片段。該7段片和鄭進手機的部份影片完全相同。通話訊息顯示，李威龍曾在群組和鄧討論，李就製作汽油彈向他人提供指導。專家認為，以單位內的易燃液體及材料，足以製造約16枚的汽油彈。

辯方早前求情指，鄭進當日下午才抵達單位，參與程度低，已感後悔和沒有再接觸社運資訊；鄭子豪和廖子文則曾在內地服刑，連同在港還柙的時間達21個月，至於李威龍，因其精神狀態，無法擔任主導角色，希望法庭能輕判。

除了鄭子豪及廖子文，「12港人」之一的鄧棨然亦涉本案，鄧現仍在內地服刑。

案件編號：DCCC 323/ 2020