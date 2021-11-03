社企民間高峰會周四開始　大會主席容蔡美碧：改變商界賺到盡文化

社企民間高峰會將於明日（4日）起連四日舉行，邀請十多個地區或國家的專家出席，期望衝擊港人思維之餘，亦借研討會呼籲港人教育下一代時減少「框架」，讓年輕人「脫離傳統對成功嘅定義」自由發展。



大會主席容蔡美碧接受《香港01》專訪時表示，十多前首次在英國年輕人口中聽到「社會企業」概念，決意改變商界「賺到盡」文化，轉為提倡資源共享、全球可持續發展，以達致「商社共贏」。創科發展日新月異，她直言難預測未來工種，期望社會「脫離傳統對成功嘅定義」，抱開放態度讓年輕人自由探索發展，多接受新構思及新試驗，相信年輕一代漸漸會為社會問題想出良方。



社企民間高峰會主席容蔡美碧形容，港人具備創業精神，呼籲仕會減少「框架」，讓年輕人「脫離傳統對成功嘅定義」自由發展。（鄧穎琳攝）

借停車場辨鞋展 將淡季變「黃金檔期」

在80年代港人對國際展覽概念模糊、「連灣仔展覽中心都未有」，容蔡美碧接受《香港01》訪問時，形容80年代在港創立展覽事業時猶如「開荒牛」，抱着「萬事可為」態度的她，已在全球展覽淡季時大膽舉辦珠寶展、借用停車場舉辦鞋展，「嗰時啲人都唔睇好，覺得後生仔，膽粗粗搞珠寶展覽，邊有人嚟，同埋個陣9月份係全新檔期，啲人又覺得9月係最差嘅。」

最終她創出一片天，將9月份變成「黃金檔期」，亦成為香港及內地展覽籌辦界先驅。當年的奮鬥經歷令她獲益不少，更深信香港人創業精神並不遜色。

容蔡美碧由出版界編輯做起，把握香港自由港優勢，成為香港展覽業先驅，約十多年前漸漸步出商界，轉向推動社企發展。（鄧穎琳攝）

15年前才首聽到社企概念

至千禧年代，她開始舉辦教育展覽，希望香港學生有更多讀書以外的出路，「當時已開始義工服務及着重社會服務，但發現只做慈善係難以生存」，至約15年前她在英國與當時大學畢業生聊天，首次聽到社企概念。

咩叫社會企業？聽都未聽過，係佢哋（英國大學畢業生們）口中知道社會企業有商業模式，但同時係有社會目標，突然間覺得自己係井底之蛙，因為一路做咗咁多年各行各業貿易展覽，亦幫過業界發展，但未曾聽過社會企業。 社企民間高峰會主席容蔡美碧

同理心、尊重、透明度 對社會發展至為重要

年輕時曾任出版社編輯的她，曾與內地老作家等文藝界人士合作，深信有責任推動國家向前發展，「幾十年前同依家發展唔一樣，當年佢地改革開放個陣大家嘅熱情，亦見到好多問題要解決，我覺得作為中國人，每個人都有責任去令自己國家向前發展，但睇到價值觀好重要，例如同理心、尊重、透明度，對社會發展好重要。」

決意改變商界「賺到盡」文化

幾經思索及了解，她決意改變商界「賺到盡」文化，轉向社企發展，並在2012年與謝家駒創辦香港首間專注推動社會創業教育及培養社會創業者的社企「仁人學社」，她運用多年來累積的人脈，帶商界認識社會創新發展，推動「商社共贏」。

唔可以好似以前咁，只為股東謀求最高利益，而係成為能夠改變社會嘅企業，而呢啲企業係對社會、員工、環境、公司管治、營運模式都漸漸提高水準，令社會持份者都受惠。 社企民間高峰會主席容蔡美碧

第十四屆社企民間高峰會將於明日起一連四天舉行「國際研討會」，由逾70名來自13個國家或地區的演講嘉賓，進行多場研討會、工作坊及業內交流活動等。容蔡美碧期望，研討會可令衝擊各界思維，一起推動可持續性發展，漸漸令社會資源運用得更好。港府多次表示希望將香港發展成智慧城市，是次研討會議程亦包括「社創數據 破舊立新」，希望社企可在推動香港成為智能城市中出一分力。

籲「脫離傳統對成功嘅定義」 讓年輕人自由發展

容蔡美碧亦建議政府批出公共開支時，優先考慮企業的社會良心及社會效益表現；而教育上應減少「框架」，讓年輕人「脫離傳統對成功嘅定義」自由發展，並鼓勵初創公司落實新構思，多做試驗，為社會解決問題謀求新出路。研討會特設「亞洲青年創業家交流會」及「重塑社區板塊」專題，讓年輕一代分享創業心得，未來繼續利用專長及創新思維連結社區。

容蔡美碧認為讓年輕人「脫離傳統對成功嘅定義」自由發展，她亦身體力行，支持女兒們自由擇業。（受訪者提供）

不干涉女兒擇業 惟盼能令社會更好發展

作為三個女兒的母親，容蔡美碧亦身體力行，支持女兒們自由擇業，她亦感激丈夫容裕仁多年來默默支持她們，「我無限制佢哋要做啲咩，由佢哋根據熱誠做想做嘅，但希望每做一樣嘢，能令社會向更好方面發展，令多啲人可以受惠。」她熱愛表演藝術的大女容啟彥正從事文字藝術工作，二女容翱彥在舞蹈團做市場策劃工作，幼女容欣彥則邊教小朋友跳舞邊學英文。