半山聯邦花園、西灣河太安樓等四區污水陽性　政府派25萬套快測包

疫情持續，政府今日（14日）表示，中西區、東區、沙田區及北區，合共四區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及半山聯邦花園、西灣河太安樓、粉嶺御皇庭、沙田廣場、馬鞍山迎海等，政府將會向相關地區居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。



+ 6

政府指出，一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者，相關地區如下：

．沙田區 — 頌安邨、豐和邨、迎海、迎海‧御峰、迎海‧星灣、迎海‧星灣御、迎海‧駿岸、迎濤灣、雅濤居、薈晴、好運中心、文禮閣、曉翠山莊、沙田廣場及蔚景園

．北區 — 御皇庭、御景峰、顯峯、丙崗、吳屋村、榮福中心、榮輝中心、帝庭軒、御庭軒及海聯廣場

．東區 — 康東邨、興東邨、東熹苑、太安樓、東欣苑、欣景花園、東霖苑及海晏街與新成街附近一帶住宅

．中西區 — 聯邦花園及皇后大道西與荷李活道附近一帶住宅

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼

