專家指新冠粗死亡率現與流感相若　盧寵茂批嚴重選擇性偏誤

醫管局前行政總裁梁柏賢日前表示，由5月起新一波疫情死亡率已下降至0.098%，與流感死亡率相若。醫務衞生局局長盧寵茂今日（14日）隨即撰寫網誌反駁說法，指從新冠疫情開始或由今年初第五波疫情Omicron爆發至今，平均死亡率約 0.6％，「是鐵一般的事實、改不了的數字」，認為排除第五波初期Omicron疫情最嚴重時的死亡數字，是犯了嚴重選擇性偏誤，「無視數千新冠死者的不幸，而誤導市民輕視新冠疫情。」



醫管局前行政總裁梁柏賢前日（13日）在社交媒體反駁，特首李家超指新冠病毒死亡率為流感6倍的說法。他表示，由5月起新一波疫情死亡率已下降至0.098%，與流感死亡率相若，更指分析數據精準，死亡率會因病毒變異，疫情發展到現在，不應該一刀切計算，因為社會的免疫屏障已有增加，以現時香港感染的情況，從5月至今死亡率是與流感相若。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早亦在商台節目同意相關說法，指本港今年5月至最近的新冠病毒粗死亡率為0.11%，較今年初第五波時0.77%，以及第一至四波疫情時的1.68%大幅下降，亦與流感的0.1%粗死亡率相若，但就強調，若要再降低粗死亡率，應鼓勵未接種疫苗的30萬長者打針。

醫管局前行政總裁梁柏賢前日（13日）在社交媒體反駁，特首李家超指新冠病毒死亡率為流感6倍的說法。（梁柏賢facebook）

盧寵茂隨即以「用數據說話」為題撰寫網誌反駁說法，更指「堅持『用數據說話』是客觀、科學，但『利用數據說話』則可能是主觀、偏誤。」

衞生防護中心一直以國際標準提供總體或年度數據分析，變了的只是人的定位和意願。 醫務衞生局局長盧寵茂

他重申從新冠疫情開始或由今年初第五波疫情Omicron爆發至今，本港確診病例總數接近157萬宗，第五波新冠疫情至今短短八個月已做成9,500多人死亡，平均死亡率約 0.6％，相反新冠疫情前（2015至2019年）全港季節性流感每年只造成211至812人死亡，平均死亡率的0.1%，認為兩者比較才是最為恰當而有一定的可比性，「大家可別忘記，若以蘋果對蘋果作比較，同期（即今年五月至今），本港流感死亡率其實是『0』！」

醫務衞生局局長盧寵茂斥，排除第五波初期數字，是犯了嚴重選擇性偏誤。(資料相片)

對於有人認為應排除第五波初期Omicron疫情最嚴重時的死亡數字，他直斥，「此是犯了嚴重選擇性偏誤，無視數千新冠死者的不幸，而誤導市民輕視新冠疫情。」他續指，分析數據要精準也要客觀，指新冠與流感死亡率同樣會因病毒變異而改變，可減也可加，而社會的免疫屏障也會隨著時間減退，引述世界衞生組識總幹事譚德塞博士早前的說法，「很多人說我們要學習與病毒共存，但我們絕對不能與不斷上升的入院和死亡數字共存。」

這是犯了嚴重選擇性偏誤，無視數千新冠死者的不幸，而誤導市民輕視新冠疫情。 醫務衞生局局長盧寵茂

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他亦舉例，除死亡率外，許多事實及指標數據均說明新冠疫情並非如季節性流感般輕微，如新冠病毒傳播力較流感強，感染人數多，病毒變異快，而免疫逃逸能力強，「過去兩年多，全球包括香港以口罩和嚴厲社交距離措施，防了流感卻防不了新冠。」

醫務衞生局盧寵茂認為，第五波新冠疫情至今短短八個月已做成9,500多人死亡，平均死亡率約 0.6％為流感的6倍。（網誌配圖）

另外，他亦提到，兒童對新冠免疫屏障低，容易引致較多併發症及死亡，「絕不要以為兒童感染新冠病毒只是普通流感」。他表示，本港第五波疫情至今八個月，已有八名11歲或以下兒童死於新冠，最年幼的只有11個月大。相比之下，在2015至2019年間的季節性流感每年造成一至五名（平均少於三名）兒童死亡。感染新冠入院後入住兒童深切治療部及死亡率分別1.8% 及 0.2%，較季節性流感高兩倍或以上，而腦神經併發症包括腦炎風險更高達15%。

醫務衞生局局長盧寵茂強調，兒童對新冠免疫屏障低，較流感容易引致較多併發症及死亡。（網誌配圖）

他指出，大約10%至20%的新冠患者會受病毒中長期影響，引發後遺症，如氣促、智力功能障礙、頭痛和關節疼等，部分人心理健康同樣受影響，相反流感患者一般會在一、兩個星期完全康復，病毒「來得快，去得快」，並不會造成長遠健康影響。

0.6%死亡率不單是一個數字，也是對超過9,500名死者的尊重。 醫務衞生局局長盧寵茂

他批評，利用香港5月至今新冠死亡率的數據，企圖說明新冠疫情發展到現在已與季節性流感相若，「這猶如裝成瞎子摸大象，是以偏概全，令市民對疫情麻痺，不利精準抗疫。到今天為止，新冠絶非流感！」