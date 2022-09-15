清潔工確診隔離無病假被扣薪　苦主清明追到重陽　團體促港府包底

本港第五波疫情仍未緩和，不少基層打工仔一旦確診，手停口停感無助。有團體早前推算，全港有逾7,000名外判工因確診或隔離檢疫，不獲僱主以病假處理，最終反被「扣糧」，估計合共涉款逾1,400萬港元。

清潔工在抗疫最前線工作，團體調查指，有逾半確診工友曾被扣人工、亦有部份未獲疾病津貼。有工人大嘆，該筆被扣的病假錢，恐怕由清明追到重陽都未獲補償。團體及受影響外判清潔工今日（15日）到政府總部請願，促政府介入要求僱主發還病假錢，亦希望當局考慮由抗疫基金包底，向受影響基層工人補發相關病假津貼。



基層清潔工友關注組15日來到政府總部請願。（劉夢婷攝）

明愛估算全港逾半確診清潔工友未獲津貼涉款1400萬

基層清潔工友關注組成員之一、香港明愛註冊社工蔡倩文表示，今年初的疫情高峰期間，許多工友都不慎中招，自行在家隔離，但未獲僱主提供病假津貼。她表示，根據明愛早前調查結果，估算全港有7,200名曾確診並被隔離的外判清潔工，曾被扣疾病津貼，涉款1,400萬元。

新修訂的《2022年僱傭（修訂）條例》6月中生效中，列明病假日須包括僱員因遵守隔離令、檢疫令或圍封檢測限制的缺勤。受影響清潔工中，超過九成人於6月中相關條例刊憲生效後，仍未獲僱主補發病假津貼。

苦主阿蘭：好需要呢幾千蚊

清潔工阿蘭今年68歲，月薪10,400元左右。阿蘭今年2月28日確診新冠肺炎後，自行在家隔離14日。今年3月7日，政府啟用新冠快速抗原測試陽性結果人士申報系統，阿蘭隨即上載快測陽性結果，惟六月底才收到當局補發隔離令。

協助阿蘭的社工指出，曾催促衞生署10多次，但都未等到隔離令。阿蘭的僱主最終以她未有醫生簽字的隔離令，拒提供病假要扣薪。她6月底獲補發隔離令後，僱主又推搪稱，《僱傭條例》生效前的個案不能追討，阿蘭至今未獲補發年初因確診隔離的扣薪。

阿蘭68歲，三月初確診並申請隔離令，卻被政府拖延至六月尾才拿到。（劉夢婷攝）

阿蘭表示，她須養活一家五口，卻因確診被公司扣起5,000多元人工，確診期間還要每日花數十元快速檢測包等抗疫物資，十分拮据。在訪問期間，她更淚流滿面，稱自己處境很困難，「好需要呢幾千蚊。」

陳生72歲，因確診被隔離，而扣除人工五千元左右。（劉夢婷攝）

食環外判清潔工陳先生︰五六千蚊清明追到重陽

今年72歲的陳先生亦是2月28日確診，他任職食環署外判清潔工，月薪約1.2萬元。今年3月時僱主因他居家隔離期間，曾缺勤14日，扣起他約6000元人工。陳雖已向僱主提供醫生紙及隔離令文件，但他受聘的清潔公司卻稱，因他缺勤期間，要另聘其他清潔工，故堅拒提供病假及退還扣薪。陳先生與公司周旋至6月底，因食環署更換外判服務承辦商，新公司拒受理，陳先生求助無門，十分無奈。

基層清潔工友關注組要求食環署、康文署及勞工處等政府部門，就清潔工被扣薪作出回應。關注組亦建議由政府透過抗疫基金包底，提供一筆過特別津貼給所有苦主。