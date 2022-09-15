Crostini結業｜餅卡苦主逾700人　黃家和憂暫緩追租迎食肆倒閉潮

意大利式糕點店Crostini周二晚（13日）突然宣布全線結束營業，有購入餅卡、禮券的顧客隨即成立苦主群組。群主Yandy指，現時已集立逾700名苦主，每人平均購買200多張餅卡作婚宴用，平均涉款逾6,000元，惟消委會在接獲求助查詢時明言，無法介入已清盤集團的申訴，僅呼籲以信用卡付費的消費者嘗試向信用卡公司追討。

協助有關餅店員工的飲食業職工總會權益總幹事招冠聰指，估計有100名員工被拖欠薪金，預料總款達300萬至500萬元。他又引述員工消息指，早前已有分店被追租，亦傳出開舖「冇嘢賣」的風聲，早已料到公司陷入財困。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則坦言早7月底已預視到「暫緩追租」安排或會出現後遺症，多達約8,000間食肆上月接獲追租通知，甚至是收到律師信，佔整體約五六成，當中仍有兩三千間食肆仍在與業主「拉鋸」中，若本月底前未能達成共識，或多達2,000間食肆無法交租要結業。



▼連鎖糕點店Crostini▼



Crostini苦主群組創立人Yandy早上在港台節目《千禧年代》表示，自己是在7月的婚展購買餅卡，201張可獲65折優惠，而該店餅卡的有效期較其他餅店長，能使用至2025年，即使日後或要因疫情下的限聚令延期擺酒，仍可照舊派餅卡，故選擇購買Crostini的餅卡。

7月婚展售餅卡最平六五折

不過，她只派出五張餅卡，Crostini便突然結業，她深感錯愕：「我聽到嗰吓，係咪真㗎？定係惡作劇啊？第一吓嘅時間只係覺得係惡作劇，冇可能一下子就話收工之後半個鐘就同人哋講全線結業，我覺得呢件事係好可笑。」她慨嘆及後須斥近萬元購買其他餅卡「補鑊」。

Crostini工場部份入口重門深鎖。（資料圖片／馮國良攝）

餅卡苦主700名 人均購200張卡涉款6000元

Yandy在Crostini宣布全線結業當晚便已設立WhatsApp群組，現設的兩個群組已合共有700名苦主，平均每人購買200多張餅卡，平均涉款逾6,000元，損失最慘重的人更是購買了250張餅卡。她曾致電消委會求助，惟該會明言Crostini已清盤，無法介入協助，以現金購買禮券的苦主更是無法追討，而用信用卡付費的消費者則可嘗試向信用卡公司追討，但需時5至8個月才能得悉結果。

協助有關餅店員工的飲食業職工總會權益總幹事招冠聰指，估計今次事件有100名員工受影響，現階段先協助約30名兼職員工追討八、九月薪金，而全職員工的八月份薪金早兩日才入帳，而九月份仍未出糧，加上全職員工的遣散費、代通知金等，預料總款達300萬至500萬元。據他初步了解，創辦人黃光輝不太願意與勞工處溝通，憂慮對方遲遲不肯簽署無力償還書，員工的薪酬追討之路難有曙光。

連續兩個月遲出糧 部分店鋪無嘢賣

他續指，員工同樣被蒙在鼓裡，看到Crostini在Facebook專頁的公告才得悉全線結業的消息，但公司連續兩個月遲出糧，早已覺得「奇奇怪怪」，亦有傳部份分店被追租、被收舖，工場已收爐，部份分店即使開舖亦「無嘢賣」的風聲，已預料公司財困，故早在上周六（10日）中秋節當日已向工會求助。

黃家和。（資料圖片）

香港餐飲聯業協會會長黃家和則表示，疫情仍然嚴峻，飲食業界近月的生意大幅回落，坦言早在7月底已預視到「暫緩追租」安排或會出現後遺症，8月亦有不少業主追租、出律師信收舖等，惟生意下跌下，店舖難有足夠現金流繳交累計數月的租金，當中租用商場舖位的店東壓力更大，直言即使政府再次出動延遲交租的政策亦無補於事，「再延多三個月個壓力就更大，咁爆煲個情況可能更快出現，個情況唔係咁樂觀。」

逾8000食肆遭追租 憂月底多2000間結業

他表示，多達約8,000間食肆上月接獲追租通知，甚至是收到律師信，佔整體約五、六成，當中六、七已成功遊說業主減租或分期交租等安排，以逃過無力經營的危機，惟仍有兩三千間食肆仍在與業主「拉鋸」中，若本月底前未能達成共識，或多達2,000間食肆無法交租要結業，強調不能輕視有關情況。