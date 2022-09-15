衞生署日收逾10萬查詢　熱線今增互動功能　資科辦熱線記緊Say Hi

新冠肺炎疫情嚴峻，確診數目多日維持於數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近日熱線電話每日收到超過10萬宗查詢，由於有市民反映未能成功致電有關熱線，故署方今將加入互動語音功能，以及新增留言服務，希望能提升效率。另外，資科辦的WHATSAPP熱線亦會加入更多選項及詳情，如抵港人士及居家抗疫的注意事項等。



政府新冠相關熱線一覽：



．衞生防護中心熱線電話： 183 0111 （上午九時至晚上八時運作）

．「香港特別行政區政府COVID-19」 WhatsApp熱線：WhatsApp9617 1823

．「居安抗疫」計劃及從境外返港的家居檢疫人士支援熱線： 1833 019 （上午七時至晚上十一時運作）

．醫院管理局醫療查詢支援熱線： 1836 115 （上午九時至下午七時運作）

．「安心出行」電話熱線: 2626 3066 (上午七時至晚上十一時運作)

．強制檢測熱線電話： 6275 6901 （上午九時至下午六時運作）

．申報快速抗原測試陽性結果自動登記系統： 1836 119

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近日熱線電話每日收到超過10萬宗查詢，由於有市民反映未能成功致電有關熱線，故署方今將加入互動語音功能，以及新增留言服務，（資料圖片／歐嘉樂攝）

政府WhatsApp熱線96171823 增更多疫情資訊選項

本港今新增8187宗確診個案，隨著確診數目多日維持於數千宗，衞生署每日平均都收到超過10萬宗查詢。歐家榮今在記者會中就再次呼籲，市民可以多使用政府之前設立的WHATSAPP熱線96171823，互動接收有關疫情的資訊。

資科辦在WHATSAPP熱線96171823增加了不少功能，包括增加更多疫情資訊的選項及詳情。（對話截圖）

資科辦在WHATSAPP熱線96171823增加了不少功能，包括增加更多疫情資訊的選項及詳情，並提醒以“hi”展開對話。（對話截圖）

他表示，資科辦亦增加了不少功能，包括增加更多疫情資訊的選項及詳情，包括抵港人士注意事項、居家抗疫、安心出行、病毒檢測資訊、檢測陽性人士須知及新冠疫苗資訊等。

記者下午輸入“HELLO”欲了解熱線運作，但機械人稱「不明白你的訊息」，惟仍可續選資訊選項，再過一段時間，對話提醒請輸入“hi”重新對話，之後沒有再出現「不明白你的訊息」的訊息。

衞生防護中心熱線1830111加入互動語音系統

另外，有不少市民均反映，未能成功衞生署電話熱線1830111，故歐家榮表示，今日已在熱線加入互動語音系統，另亦設有語音選擇功能及留言服務。