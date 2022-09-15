增8187宗連升兩日　多6人死　博愛醫院內科及老人科病房添3男染疫

新冠肺炎疫情未消退，確診數字連續兩日回升。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（15日）表示，新增8,187宗確診個案，包括8,023宗本地個案，164宗為輸入個案。另外，今日再增6宗死亡個案，當中五人未完成接種三針疫苗。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，博愛醫院內科及老人科病房再出現中招個案，繼早前一名病人確診後，經追蹤再發現多三名男病人染疫，須隔離治療。



歐家榮表示，本港今新增8,187宗個案，其中8,023宗為本地確診，164宗為輸入個案。他表示，共收到11間院舍出現個案，包括8間老人院，以及3間殘疾院舍，名單如下：

八間涉事老人院：

香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院，一名院友染疫

黃大仙港泰護老中心，兩名院友染疫

九龍城大眾護老中心有限公司，兩名院友染疫

屯門基恩護理安老院，一名院友染疫

騰達護老中心（筲箕灣）， 一名院友染疫

觀塘松悅園耆泰護養院暨日間護理中心，一名院友染疫

東區逸柏軒，一名院友染疫

油尖旺窩恩居，四名院友，及一員工染疫



三間涉事殘疾院舍：

仁濟醫院第三十五屆董事局長青輔助宿舍

屯門新生精神康復會賽馬會農舍

屯門扶康會柔莊之家



▼9月10日中秋節 家長帶年幼子女打新冠疫苗▼



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歐家榮︰中秋假期感染個案料將於近日出現

對於現時疫情，歐家榮表示，在中秋假期後，新增個案曾回落至低位約7,200宗，但今日回升至約8,000宗，較之前多約1,000宗，估計可能源於中秋假期較少人檢測，直至近兩日回升。他續稱，於中秋假期感染的個案，預計應會在最近數日出現，要觀察未來數日確診人數會否持續升。

歐家榮又稱，較難利用數日或一周的數據，評估整體疫情方向，需觀察一兩星期先可分析。他又指，香港大學的即時有效繁殖率已下跌至一，指標比較樂觀，但要注意的是，曾於近兩至四個月感染的人，免疫力會隨時間下降，如康復後未接種疫苗，感染風險會增加。

▼9月10日起強制檢測公告▼



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6名染疫死者介乎73至95歲 其中5人未打齊三針

死亡個案方面，何婉霞表示，今日新增六宗，涉及兩男四女，年齡介乎73至95歲，其中五人未完成三針接種。

何婉霞又指，博愛醫院內科及老人科病房出現個案，早前一名86歲男病人，於9月13日經檢測後確診，隨後院方展開追蹤調查，發現多三名男病人確診，年齡介乎66至90歲。她續指，四名病人正隔離治療，目前情況穩定，該病房已停收新症及探訪，並已徹底清潔。