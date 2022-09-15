順豐速遞員手推車載跌倒伯伯　公司：按獎勵機制嘉許員工

一部手推車，不只用來運載貨物，也可以成為助人的交通工具。有網民今日（15日）在社交平台發文，指今早在屯門市中心見到有順豐速遞員以手推車載著一名伯伯，上前詢問得悉伯伯在街上跌倒，但要前往政府合署，速遞員便以手推車載他到目的地。



網民紛紛留言讚賞這位速遞員，而順豐香港回覆《香港01》時表示，希望速遞員樂於助人的表現，可感染更多人發揮互助互愛精神幫助社會有需要人士；並稱公司會按獎勵機制，嘉許在不同範疇表現值得表揚的員工。



▼順豐速遞員以手推車助跌倒伯伯前往目的地▼



伯伯跌倒 速遞員以手推車載他一程

據網上帖文所寫，有屯門街坊今早在屯門市中心見到有順豐速遞員以手推車載著一名伯伯，上前詢問才知悉，伯伯剛才在街上跌倒，但今日一定要到政府合署，所以速遞員便以手推車載他一程。相片可見，速遞員一手推住車，一手拿著用來放貨物的膠箱。該名街坊一路與他們同行，直至將伯伯送抵政府合署，對速遞員的舉動表示讚賞及感激。

據了解，該名速遞員今早工作期間，聽到附近有人跌倒，及後見到跌倒的伯伯身體情況無大礙，但要前往政府合署，遂提出以手推車送他過去。

網民倡公司表揚員工 順豐：按機制嘉許值得表揚員工

不少網民也在帖文下留言，形容是「好人好事」、「人間，還有愛」，有網民也提到速遞公司要好好表揚該名員工。

順豐香港回覆《香港01》時表示，希望速遞員樂於助人的表現，可感染更多人發揮互助互愛精神幫助社會有需要人士；並稱會按獎勵機制，嘉許在不同範疇表現值得表揚的員工。順豐香港續指，會一如既往，和員工一起繼續做好物流服務之餘，積極回饋社會。