順豐香港推出「順回益」計劃　為助協康及SEN兒童提供物流服務

順豐速運今日（6日）宣布推出「順回益」社區送暖計劃，向本地社福機構提供全年定額物流資助，首年度的計劃以「疫境送暖」為主題，不同服務範疇的機構都可參與。兒童教育及復康機構協康會成為計劃的首間受惠機構，順豐香港將支援有特殊學習需要（SEN）兒童及該會不同類型的物流服務需要。



順豐香港表示，未來一年將支持協康會多方面的物流需求，包括為其網上商店、重點籌款活動及兒童訓練項目等提供派送支援，並會向該會水邊圍特殊幼兒中心捐贈一部物理治療儀器，為該中心服務的小朋友提供深層軟組織治療，從而提升其活動能力，讓有特殊需要的兒童可以繼續透過中心所提供的訓練和治療，把握訓練的黃金期，為日後成長打好根基。

順豐指出，一般患有大腦痙攣、發展遲緩、自閉症及動作協調障礙的兒童，大肌肉發展比同齡兒童緩慢及異常；障礙較嚴重的，姿勢及活動能力較低，他們因身體的肌能問題，容易形成軟組織緊縮。協康會於2008年引入深層軟組織治療，透過儀器為有需要兒童伸展軟組織和提升血液及淋巴系統循環，能更有效改善踝關節活動幅度，每名有需要學童每星期需接受一至兩節的相關治療，然而水邊圍特殊幼兒中心的治療儀器於今年初因耗損而停用，目前物理治療師需以傳統的人手拉筋方法為有需要學童每天伸展，既耗時亦加重治療師的體力耗損，加上拉筋過程難免令兒童感到不適而抗拒治療，大大影響療效。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，今年初第五波疫情肆虐，順豐香港亦協助多個慈善團體及抗疫組織添置與運送防疫物資，在過程中體會到非牟利機構往往面對不同形式的物流資源問題，故推出「順回益」社區送暖計劃，以資助形式向社福機構提供物流解決方案，同時合作有意義的社區關愛項目，協助到資源匱乏的社群，減輕非牟利機構的運作負擔。