香港疫情仍然嚴峻，物流業人手短缺，加上防疫限制一再收緊深受打擊。惟不少速遞員仍緊守崗位服務市民。昨日（15日）有網民於facebook群組「小西灣富景花園居民聯絡組」發文，指一名順豐送貨員，在屋苑內行人通道食飯盒，更表示已向管理處作出投訴，引來大量網民狠批。有居民在群組中表示，已向屋苑管理處查詢，並獲回覆。



有網民投訴一名順豐送貨員，在屋苑內行人通道食飯。（小西灣富景花園居民聯絡組Facebook）

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帖文一出即引來大量網民批評，指樓主不近人情、毫無同理心，直言樓主「影衰晒香港人」、連藝人阿Bob（林盛斌）亦出聲支持，指投訴人「好冇同理心，好唔善良」，更表示若送貨員被炒，希望他會聯絡自己，「我即刻安排一份工俾佢。」

眼見群情洶湧樓主已經刪文兼改名，不過仍被群組成員狙擊。有成員發起投票，「各位小西灣富景花園居民，請表決是否應該將他踢出Group?」，獲1506票贊成、20票反對，最後群組管理員留言指「已踢咗」。

群組成員投票將扳訴者「踢出groiup」。（小西灣富景花園居民聯絡組Facebook）

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事件發酵一晚後，有居民在群組中表示，16日早上已向屋苑管理處查詢，並獲對方即場回覆「不會干涉」。該居民亦表示，「希望大家可以要求管理處，安排到一個位置，俾所有為居苑工作既工作者休息同食飯！等佢哋唔洗坐地下同係垃圾筒旁。」

順豐亦逐一回覆網民留言及inbox，表示「公司已慰問員工，不會作任何處分」，又感激每一位堅守崗位的前線同事，「全賴同事在疫情下緊守崗位，才能在艱難的環境下維持服務。」獲網民大讚有良心。

順豐表示「公司已慰問員工，不會作任何處分。（小西灣富景花園居民聯絡組Facebook）

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新冠病毒疫情連日大爆發，特首林鄭月娥在每天早上舉辦的記者會中，表示當第五波疫情受控及完成全民檢測後，會計劃重新通關。言論引起部份網民不滿，在網上討論區及新聞下留言，指目前香港應該專注抗疫，做好自己，通關等比較長遠的事情應容後再說。👉即睇網民有幾不滿👈

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