警中秋嚴打違令　546人違限聚及口罩令等遭罰款　共罰273萬元

警方中秋假期間（9日至12日）就各項防疫規例採取執法行動。包括向涉嫌違反限聚令市民，發出共199張定額罰款通知書，另檢控2名以及拘捕2名涉違反限聚令處所負責人。警方又向涉嫌違反口罩令市民發出共272張定額罰款通知書，合共有471被罰，罰款額合共高達235.5萬元。

同期間，警方聯同多個政府部門，巡查462間食肆及150間處所，分別檢控7名並拘捕5名處所負責人，並向違例顧客發出共75張定額罰款通知書，涉罰款共37.5萬元，另一人涉「誤導警務人員」被捕。



▼警方中秋節連假期間聯同多個政府部門就防疫條例執法▼



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巡逾600食肆及處所 檢控7負責人 75顧客違例共罰37.5萬元

警方在中秋節連假期間（9日至12日）聯同多個政府部門採取防疫執法行動。行動中，警方共巡查462間餐飲處所及150間其他處所，期間分別檢控7名以及拘捕5名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的處所負責人。

警方同時亦向涉嫌違反該規例的顧客，發出共75張定額罰款通知書，並以涉嫌干犯「誤導警務人員」罪拘捕1人。

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199人違限聚令 272人違口罩令 共罰235.5萬元

此外，警方亦在各區的公眾聚集熱點進行宣傳及巡查，並向涉嫌違反限聚令的市民發出共 199張定額罰款通知書，另檢控2名以及拘捕2名涉嫌違反限聚令的處所負責人。警方又向涉嫌違反口罩令的市民發出共發272張定額罰款通知書。

根據相關規例，該471名違例者定額罰款額為5,000元，即合共罰款約235.5萬元。

警方表示，對違反相關規定的行為，堅決採取零容忍的態度，並再次嚴正提醒市民遵守有關規定。要抗疫成功，社會各界必須同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例，爭取早日走出「疫」境。

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