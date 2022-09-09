警隊博物館9.15重開　設「國安摩天輪」模型　展示檢獲鐵珠及彈叉

位於山頂甘道的警隊博物館完成翻新，將於本月15日重新開放，館內增設「警隊百年歷史圖」，以動畫呈現警隊170多年歷史，包括處理2014年佔中及2019年反修例示威。館內星級展品「上水之虎」頭顱予以保留，新展品有2019年反修例中檢獲的鐵珠及彈叉，不過六七暴動期間，右派反共文宣就被「收回」傳宣彈內。



新展館增設「國家安全」專題，內有一座「國安摩天輪」模型，講解16個國安全安重要領域，象徵「只有國家安全，才有幸福摩天輪」。館內亦不少互動專區，市民可模擬大頭緣衣、飛虎隊等拍照。



警隊博物館完成翻新，將於本月15日重新開放，仍會展示不同時期的警隊制服。（張浩維攝）

參照《清明上河圖》展示警隊170多年重大事件

警隊博物館入口接待處，仿照博物館前身舊灣仔峽警署報案室裝修而成，以往展示歷任「一哥」相片的走廊，改變成「警隊百年歷史圖」，參照《清明上河圖》展示警隊170多年重大事件，片長約16分鐘，記錄了九七回歸、2012南丫海難、2014佔領中環、2016年旺角暴亂、2017年遼寧號訪港、2019年反修例風波等，片尾以數碼化展出各「一哥」的照片。

「上水之虎」頭顱標本、皇家警隊旗幟等獲保留

「歷史展覽廳」重新裝修後，以時序線呈現警隊歷史進程，大部份展品都有保留，包括「上水之虎」頭顱標本、皇家警隊旗幟、時任處長發出的「腦筋勝於槍彈及暴力」通示等。

另加設2019年反修例事件中的物品，包括檢獲的鋼珠和彈叉、特務警察的臂章、「踏浪者」行動獎章、各界送贈的獎牌及印有「忠誠勇毅」的月餅。

六七暴動右派反共文宣「收回」

至於六七暴動期間，右派利用發射器投射「想要擺脫牛馬不如的奴隸生活、就要大家參加討毛救國運動！」、「要想吃飽穿暖、過着家庭幸福生活、就要消滅共產主義、實行三民主義！」等文宣，則「收回」發射器內；而回歸前的警隊肩章及鈕扣亦未見展出。館方解釋由於空間有空，亦加設了新展品，部分會有所增減。

六七暴動期間，右派反共文宣被「收回」傳宣彈內。（孔繁栩攝）

國安摩天輪模型象徵有國安才有幸福

館內有「國家安全」專題展覧區，說明16個國安重要領域，由警務處長蕭澤頤及副處長（國家安全）劉賜蕙配音解說，亦有一座「國安摩天輪」模型，象徵「只有國家安全，才有幸福摩天輪」。

扮大頭綠衣拍照 AR專區與警犬打

博物館增設不少互動區，「虛擬警服自拍亭」可模擬大頭綠衣、飛虎隊、軍裝警等9款制服拍照，未來會增加機場警隊及反恐特勤隊；「精英雲集」以全息投影呈現17個不同部隊的裝備；「警隊歷史圖鑑」展出逾千張數碼照片；多用途室內展示40項警隊冷知識、以「AR」與警犬「打卡」、「VR」睇警察故事。

警隊博物館去年5月休館裝修，將於9月15日重開，明日（10日）開始開放預約，每日有5個時段，館內有1,300件展品，當中300件為實體收藏品，館裏增設語音導賞，掃描展品QR code會有詳細說明，亦會安排退休警員擔任導賞員。

▼警隊博物館翻新前展品▼



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