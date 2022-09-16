詐騙營｜保安局接44宗求助拘捕10人　鄧炳強：目標防止事件再發生

港人被「賣豬仔」至緬甸、柬埔寨等國家的「詐騙營」，涉人口販賣及非法禁錮，有人被打及被電擊。保安局局長鄧炳強今日（16日）指出，港府至少接獲44宗港人求助，32人暫證安全，有25人已回港，其餘仍在當地，人身自由受限。同時，鄧指警方已在本港拘捕10名涉嫌與詐騙集團有關人士，目標是防止同類事件再發生。



疫情方面，有關內地通關及「逆隔離」安排，鄧炳強指政府初步構思以河套區方艙作隔離設施，當局已作幾手準備，會確保足夠人手處理任何通關後的工作。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

12人仍處東南亞暫安全 惟個人自由受限

鄧炳強接受香港電台專訪時指出，當局就東南亞詐騙案接獲44宗求助，當中32人已確認安全，其中25人已回港，仍有12人身處東南亞，暫時人身安全，惟個人自由受限，當局已直接或透過其家人取得聯絡。至於專為受困港人設立的WhatsApp專線，已有6宗聯絡到受害人及其家人。

鄧炳強續指，保安局會與外交部駐港特派員公署進行統籌聯絡工作，警方亦會循國際刑警渠道進行調查。他指身在東南亞國家的主事人，會在本港找人賣廣告和推廣，誘騙港人到東南亞，警方經調查後，已拘捕10人，當中3人已被檢控。

鄧炳張強調，當局會以人為本，協助救援，安排受害港人安全回港，過程中任何涉及證件、疫苗接種和預訂酒店等都是較次要因素，目標是防止同類事件再發生。

▼詐騙營內情況▼



初步構思先用河套區方艙隔離設施 鄧炳強：逆隔離有幾手準備

港府正積極研究北上「逆隔離」措施，鄧炳強指，政府初步構思先採用由保安局負責管理的河套區方艙，至於內地通關按排屬政府整體決定，當局已作幾手準備，會確保足夠人手處理關口、出入境清關、檢疫等相關工作。

鄧炳強又指，現時竹篙灣及啟德隔離設施，兩者使用率分別近六成及約四成，一旦再有需要，之前用過的6個隔離設施，都可以在24小時內再啟用。他又表示，「紅黃碼」措施上月23日實施至今，有36人違反紅碼或相關規例，被帶往隔離設施。

▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼

