中秋｜鄧炳強帶兔仔燈籠進駐小紅書　網民驚又喜：真人還是詐騙？

社交平台小紅書近年在內地竄紅，連保安局局長鄧炳強亦在今日（10日）中秋節宣布進駐小紅書及微博，並上傳他遊覽元朗「燈籠街」的照片。局長緊貼潮流卻引來陣陣質疑，小紅書有網民留言問：「這是真人？會唔會詐騙」、「大家都不敢相信」等，不過，鄧炳強早於其Facebook專頁宣布進駐小紅書及微博消息，網民可放心。



鄧炳強今日（10日）在Facebook宣布，正式推出微博及小紅書帳號，呼籲市民可在不同平台留意其工作及生活分享，並提醒網民記得要追蹤。他在三個平台均上傳一張照片，照片上他手持大型兔燈籠，背景為元朗大橋街市「燈籠街」。

鄧表示，在「燈籠街」買了很多漂亮的手作燈籠，又預告下一個帖文會帶大家遊覽該條「咁靚嘅燈籠街」，並分享其中秋戰利品。

有小紅書網民不敢相信鄧炳強進駐該平台。（小紅書截圖）

有人讚鄧炳強貼地 有人怕詐騙

鄧炳強初進小紅書，多名網民不敢相信局長貼地作風，留言稱：「這是真人？？？會唔會詐騙⋯⋯不敢相信」、「哈哈，真的大家都不敢信」、「真喺你嗎？鄧局長」等等；亦有網民讚他「平易近人，好貼地」。有Facebook網民則留言形容鄧是「與時並進的男神」。

不過，鄧在小紅書的配圖卻將社交平台水印打在照片的正中間，相信新社交平台需要時間適應，下一個帖文定必更熟能生巧。

鄧炳強微博半日已有近9000點讚 1.5萬人關注

至於其微博，今日9時發文後，截至下午4時，該帖文已有近9,000個讚，以及逾1,500個留言，其帳號亦已有1.5萬人關注。