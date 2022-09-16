內地音樂學習平台VIP陪練倒閉　工聯會接33家長求助涉款近百萬元

內地樂器訓練平台「VIP陪練」早前傳出停課、拖欠導師薪金的醜聞，工聯會立法會議員鄧家彪今日（16日）表示，至今接獲33名苦主家長求助，指無法為子女預約上課，最嚴重的個案仍有價值25.7萬港元課時未能兌換，亦無法退款，總涉款高達91萬元，預料日後會有更多家長求助，涉款或遠超預期。他已就事件去信中聯辦及政務司，惟他坦言網購跨境服務，加上是預繳式消費，風險極高，跨境執法亦有難度。



苦主徐小姐。（記者會截圖）

單親家長徐小姐指，在2019年經朋友介紹得悉「VIP陪練」平台，隨後疫情襲港，很想學習鋼琴的兒子難以上課，故在通訊軟件「微信」聯繫該平台試堂，之後購買約7,900元的套餐。她形容「上堂一直都好好，又可以隨時換老師」，而課時更遠較本港的課堂便宜，平均每節50分鐘的課堂僅55元。

她續指，平台職員期間不斷以將會加價、套餐又化算的手法推銷，故她「加碼」9,000多元，將課堂升級，惟「加碼」後，職員仍每周一兩次推銷，她最終花費合共3.4萬元，以為可讓兒子上幾年課。

內地去年7月推出俗稱「雙減政策」的《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，徐小姐稱當時已感不妙，憂慮「VIP陪練」亦會受打擊，故要求平台將部份課時退款，惟對方強調不可退款，又大派定心丸稱「放心，冇乜嘢」，至今年6月，鋼琴導師稱已被拖欠兩個月薪金，無法再授課，現時仍有價值1.5萬元的課時未上，損失慘重。

她隨即聯同其餘9名受影響家長到警署報案，惟不受理，消委會、海關等多個機構亦無回覆，坦言求助無門。

苦主文太。（記者會截圖）

另一名苦主文太稱，去年在網上看到「VIP陪練」的廣告，見到內地鋼琴家郎朗為代言人，認為平台可信，而課程學費遠較香港便宜，便報讀試堂，「初初都驚買得多會執笠，但有郎朗做代言人，應該唔會執笠。」她續指，自己亦經不起誘惑，在購買第一套課程後不久，便已買第二套，現時仍有價值約一萬多港元課時未上。

她表示，在「VIP陪練」結業前，已有家長群組傳出平台無力經營的消息，並有「貼士」教家長報讀課堂較貴的導師，盡快花光金額，惟她見到是郎朗做代言便沒有理會，更指該公司服務遍及數十個國家，「好國際性」，若小朋友彈得好，郎朗更會親自教授，惟最終卻被墮入騙局。

立法會議員鄧家彪指，至今接獲33名受影響家長求助，最高涉款23萬人民幣，折合約25.7萬港元，總涉款多達91萬港元，但預料未來會有更多家長求助，涉款或遠超現時金額。

他又引述部份家長消息指，平台涉嫌非法挪移資金，若果屬實便是刑事罪行，強調自己已代表苦主去信中聯辦和政務司司長，要求兩地政府介入協助，若他搜集到平台涉嫌非法將資金從內地轉移到本港的證據，便會將資料提交警方跟進。

惟他坦言，從網上平台以預繳式消費的方式購買服務風險極大，今次更是涉及跨境交易，對港府而言更是新鮮事，「以前就係跨境買貨，而家係買服務，但一出事就難以追究，實物都叫仲有啲保障，但服務點追返，可以話係輸哂。」

翻查資料，「VIP陪練」在2016年創立，隸屬上海妙克信息科技有限公司，主打6至16歲學生的「一對一在線樂器陪練」，提供鋼琴、小提琴、古箏等32種樂器的訓練，客戶可以在平台挑選導師，在網上實時訓練學生音樂技術。「VIP陪練」在2019年邀請內地鋼琴家郎朗為「音樂大使」。

平台今年6月23日發聲明指，「因『雙減政策』與『疫情』兩方面影響，本機構暫停整改，由於疫情影響資金緊張，且一直未收到上級的復工通知，因此無法正常開展業務活動。」

代言人郎朗一直被指為平台代言，而令多名苦主誤墮消費陷阱，郎朗在7月初回應指，早在今年5月15日已與「VIP陪練」解約，強調會協助家長解決問題：「我在這裡義不容辭地和你們站在一起。」