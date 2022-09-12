消委會倡商戶訂人工智能消費者約章　主席陳錦榮家人曾中推送騙案

疫情持續多年，市民更習慣網購。商家會利用人工智能（AI）運算消費者行為模式，制定銷售策略，向用戶推送。新任消委會主席陳錦榮接受《香港01》專訪時指，AI是一把「雙刃劍」，既可帶動經濟，亦可能為消費者帶來風險，他分享太太一次網購「掃興」經驗，社交網站系統推送一條「你可能有興趣」的通知，商家以「節日限定」優惠出售龍蝦尾，惟付款數百元後卻無貨到。



陳錦榮又特別提到，出租車「滴滴」因過度收集人臉資料受罰，強調生物識別資料十分私隱，建議本港商戶制訂「消費者約章」，詳列收集目的、保存日期等，以保障消費者權益。



新任消委會主席陳錦榮建議，本港商戶制訂「消費者約章」，詳列收集目的、保存日期等，以保障消費者權益。（夏家朗攝）

消委會上周發表「道德與信心共融——促進電子商務人工智能發展」報告，當中關注AI應用在網購下，如何保障消費者權益。消委會新任主席陳錦榮接受訪問時指出，AI是一把「雙刃劍」，適當使用可以推動社會經濟，但使用不當可能會為消費者權益帶來風險。

系統推送「你可能會有興趣」令戒心放下

近年不少市民都在網購遇上不快經歷，陳錦榮坦言自己都不例外，有一次網站彈出一條「通知」，太太不虞有詐，「佢話因為以前網購過海鮮，就推介另一間供應商畀我哋，提到嚟緊有個大節日，所以有一個吸引嘅價錢賣龍蝦尾，又話間供應商富有經驗，亦知道我哋會有興趣，令我哋戒心低咗，最後錢就畀咗，但嘢就無嚟。」

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商戶必須表明收集生物識別用途

陳錦榮指出，雖然只是損失數百元，但難免「掃興」，太太亦因此報案。他稱不肯定是否後台AI運算後作出推介，抑或與其他媒體有關，不過他相信網購由起步漸趨成熟，難免會有相關經驗，才令商家更關注保障消費者權益。

消委會AI報告提及，內地出租車公司「滴滴」曾因過度收集上億條乘客人臉識別信息，遭國家互聯網信息辦公室罰款80億元人民幣。陳錦榮表示，收集人臉數據、行為、體態等與業務風馬牛不相及，雖然收集用戶生物數據未必一定壞事，可能會有更好的目的，但如果商戶沒有說明收集用途、保存日子、及如何保障私隱，當消費者在不知情下被收集生物數據，就存有不公平。

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關注交易時過度收集個人資料

陳錦榮又關注，在進行網上交易時，商戶可能過度收集個人資料，例如年齡、婚姻狀況、居住地點等，擔心AI最終影響消費者權益，他指本港暫未有法例規範應用AI，仍然在起步階段，但證監會及金管局已有適當指引，建議商戶訂立「消費者約章」，在道德層面制定AI政策，讓消費者有權選擇加入或退出，消費者亦要細閱商家的私隱政策，相信有法規規範下，商戶信譽提高，市民更放心消費，長遠有利商貿發展。

至於上任後的工作，陳錦榮強調，會致力維持保障消費者知情權及選擇權的初衷，尤其保障小朋友、銀髮一族及精神障礙的消費者。就討論多年的「冷靜期」制度，陳錦榮重申，消委會已有所研究，若政府有意推動願意配合。

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