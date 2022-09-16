億元葵涌邨百步梯升降機啟用半年壞6次　其中一部停用維修1個月

連接葵涌邨大窩口道和禾塘咀街的有蓋斜道升降機系統，於今年4月啟用，居民原本毋須再行走全長119級的「百步梯」，港府曾大肆宣傳該「便民」政績。

不過涉事「百步梯」自啟用後多次發生故障，路政署回覆《香港01》查詢時承認，涉事升降機，自啟用至今已錄得6次故障，即啟用後平均每個月都曾發生故障停服務。涉事系統設有兩部升降機，路政署指，二號機於8月28日因電纜拖鏈損壞，需更換新零件，一直暫停服務至今，料最快本月底才恢復服務，即啟用約五個月，就需停用一個月。

翻查資料，涉事升降機斥資約1.1億元興建。路政署曾豪言，兩部升降機於啟用前已運行4,000次，可盡量減低故障，最終似乎事與願違。葵青區區議員梁志成表示，該升降機經常故障，令居民生活不便，怨聲載道，曾試過兩部同時停用。他又指，部份人將該升降機當作貨𨋢送貨，懷疑因而加劇耗損，希望市民珍惜。



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涉事的「百步梯」升降機系統於今年4月6日啟用，合約總造價近1.1億元，工程包括兩部斜道升降機，連接大窩口道和禾塘咀街。升降機落成原是居民「福音」，當時運輸及房屋局屋曾在社交媒體指，居民可省卻行「百步梯」，每次上落山只需約一分鐘，預計每日使用率為8,600人次。之後當局更曾拍片訪問居民心聲，不少人指上落「百步梯」疲倦，更有長者更因而感謝政府。

翻查有關片段，路政署工程師曾指，兩部升降機於啟用前已運行4,000次，可盡量減低故障。可惜，事隔不足半年，升降機卻系統連連故障。路政署回覆《香港01》指，截至9月14日，該升降機系統共錄得兩次電纜或相關拖鏈故障、三次訊號故障及一次短暫停電，即合共六次故障，不過無乘客被困。

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其中一部升降機自8月底起故障停用

系統設兩部升降機，其中二號機現時暫停服務。路政署指，該升降機曾於8月28日發生故障，承建商檢查後發現電纜拖鏈損壞，需更換新零件，因此升降機自當天起暫停服務，故障成因仍在調查中。

路政署續指，早前從德國訂購的零件已運送至內地的升降機製造商，並完成質量驗收，現正從内地運送至香港中，預計下星期內抵達香港，承建商隨後便會更換零件更換及測試，預計二號機可於本月底恢復服務。換言之，即二號機啟用約五個月，便要暫用一個月維修。

目前仍在保養期內 日後每年預計要400多萬元保養

問到維修費用，路政署指現時系統仍在承建商負責的保養期內，相關開支由承建商負責支付，日後每年的經常開支預計約為400多萬元。該署又強調，已促請承建商加強定期維修保養，同時儲存足夠的備用組件，以減少維修時間。

葵青區區議員梁志成表示，升降機系統不時故障，在二號機停用一個月之下，另一部升降機一號機的服務亦穩，「時停時郁」，未知故障原因，有時會兩部升降機會同時停用，即居民只可再次踏上「百步梯」。他直言，升降機頻頻故障令居民生活不便，怨聲載道。

梁志成又指，過往部份人將升降機當作貨𨋢，相信會加重升降機耗損，尤其斜道升降機的設計與傳統的不同，未必適合送貨。他續指，在升降機啟用首周，就有人於送貨期間誤撞𨋢門，令升降機故障。他嘆道，雖然有職員看守升降機，但並非全日工作，難以阻截所有人送貨，希望市民珍惜升降機。