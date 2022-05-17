審計報告批行人路維修延誤　路政署：未有即時危險　修理影響行人

審計署早前發表審計報告，批評香港有不少行人路有損毀，但承建商未於「七日一檢」的規定時限內維修，部份情況更會對行人構成危險。

立法會政府帳目委員會今日（17日）就報告展開公開聆訊，路政署副署長吳偉強表示，巡查時會集中處理有即時危險的情況，但亦提到：「（如）每一次睇到有破損就走去圍封、走去修理，咁嘅時候對商舖、對行人個影響都相當大。」

運輸及房屋局局長陳帆則表示，會提升數碼化管理系統，保存所有修復紀錄，預計今年第四季逐步使用。



審計署早前發布報告，指在去年7月底首次視察行人路時，發現189項損毀，包括行人路、欄杆、標誌牌、路面不平等問題，當中鋪路磚出現高低不平、凹糟深逾10毫米、裂痕逾2毫米或縫隙、接縫闊逾10毫米。審計署指，承建商必須每七日例行檢查一次，但審計處在7日後再視察時，卻仍有183項損毀未維修，佔97%，當中有14項或會對道路使用者構成危險，須即時維修。

陳帆今日在帳委會公開聆訊發言時稱，同意審計署提出的建議，路政署已經跟進，並已維修報告中提及的損毀位置，強調重視行人路檢查及保養，會加強核查承辦商提交的巡查報告，同時提升數碼系統，保存所有修復紀錄，預計第四季逐步使用系統。

路政署副署長吳偉強（資料圖片／梁鵬威攝）

陳派明︰如承辦商工作不理想 可能扣減承辦商合約金額

吳偉強表示，之前的損毀由於未有即時危險，故未即時處理，現時已完全修理，不過他亦稱：「（如）每一次睇到有破損就走去圍封、走去修理，咁嘅時候對商舖、對行人個影響都相當大」。

路政署署長陳派明指，如道路損毀沒有構成即時危險，可以在半年一次的詳細巡查中才維修。他又指，署方會抽查承辦商提交的巡查報告，如承辦商工作不理想，會每三個月審視一次，可能會扣減承辦商合約金額，甚至發出違約通知書。

路政署署長陳派明(資料圖片)

工聯會陸頌雄質疑「大型公眾活動」形容反修例示威不當 批評用字「刺眼」

另外，審計報告以「大型公眾活動」，形容2019年的反修例示威。工聯會立法會議員陸頌雄批評用字「刺眼」，認為最貼切的用字為「黑暴」及「暴動」，即使用字較中性，都應使用「社會動盪」或「騷動」。他認為，「大型公眾活動」應是指花市、嘉年華會，或運動會等活動，現時用字難以理解，「會覺得好奇怪，點解大型公眾活動會搞到欄杆都無埋呢？」

陸頌雄。（資料圖片）

審計署署長朱乃璋表示，路政署的原文以英文撰寫，當時使用了「Public order events」，因此審計署翻譯為「大型公眾活動」，並指日後會留意如何表述。陳派明則回應稱，之後會留意用字的中文翻譯。