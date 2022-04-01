葵涌邨居民將告別百步梯　斜路升降機4月6日啟用　上落山僅一分鐘

連接葵涌邨和禾塘咀街、全長119級的「百步梯」，該區居民各年來飽受煎熬，長者和行動不便人士更是苦不堪言，街坊多年前極力爭取加建升降機，路政署在2019年終於聽到居民的訴求，動工興建斜道升降機。

事隔三年，升降機工程終於進入最後階段，預計會在下周三（6日）啟用，是全港首個公共有蓋斜道升降機系統，市民終可於百步梯道別，日後上落上落山僅只一分鐘。



運輸及房屋局表示，連接葵涌大窩口道及禾塘咀街的升降機將於下周三（4月6日）啟用，是全港第一個公共有蓋斜道升降機系統，局長陳帆今午到現場，視察斜道升降機開通前的最後準備工作。

當局解釋，該系統由兩部斜道升降機組成，全長約40米，兩者高度差距約20米，即約7層樓的高度。系統啟用後可讓住在上坡地區居民，省卻行走附近「百步梯」的不便，預計斜道升降機每天使用率為8,600人次，而上落山每程大幅縮減至一分鐘。

當局續指，斜道升降機特色是可依山而建，減低設施對鄰近樓宇景觀的阻擋。由於葵涌邨一帶地勢較高，加上高樓住宅林立，斜道升降機可減低對周邊環境的影響，同時提供全自動無障礙通道，讓乘客直接及舒適地上落斜坡，省卻使用垂直升降機前／後步行一段高架行人路的需要。