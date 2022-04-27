審計報告｜路政署延誤行人路維修長達一年　「計錯數」預算超兩倍

最新一份《審計報告》發現，本港不少行人路都有損毀，個別地區的路面、欄杆、標誌牌等合共189項毀壞，惟超過九成損毀，承建商未有在「七日一檢」的規定時限內維修，部份更會對行人構成危險。



審計署亦發現，路政署在過去6年6項已完成的公共行人路修復工程，部份預算超出兩倍，九龍城一個項目更延遲1年，路政署解釋與區內持份者就商討臨時道路更改所需時間超出預期。



規定承建商須七日一例檢

審計署去年7月和8月，就深水埗、旺角、油麻地、九龍灣及九龍城共35條行人路進行實地視察，相關行人路由路政署的市區辦事處以兩份地區道路保養合約管理，分別涉及4.18億元及8億元預算，承建商必須每7日進行1次例行檢查。

《審計報告》發現，本港不少行人路都有不同程度損毀。（審計報告截圖）

視察逾九成損毀未被維修

審計署在7月底首次視察時，發現189項損毀，包括行人路、欄杆、標誌牌、路面不平等，當中鋪路磚出現高低不平、凹糟深逾10毫米、裂痕逾2毫米或縫隙、接縫闊逾10毫米。審計署7日後再視察，有183項損毀未維修，佔97%，當中有14項或會對道路使用者構成危險，須即時維修。

記者視察 部分設施變形未維修

《香港01》記者今日重返審計署視察地點，發現觀塘海濱道有行人欄杆變形、標誌牌彎曲等。

審計署視察個別行人路，發現超過九成未被發現，沒有維修。（審計報告截圖）

九龍城一段行人路封閉21個月

就公共行人路修復工程規劃，路政署在2015年至2021年間，批准了228個修復項目，預算總額2.86億元。審計署選取了20個預算為300萬元或以上的項目，總數7,200萬元，發現當中只有6個項目已完成，核准預算較實際費用高出27%至200%不等，其中4個延遲1至12個月不等，佔完成項目的67%，亦有500萬元未用的撥款亦延遲釋出。

延誤最長涉及九龍城區一個行人路鋪路項目，路政署就重建工程制定臨時交通安排時，與該區學校和居民協調/聯絡所需時間超預期，審計署留意到，路政署沒有就臨時交通安排諮詢公眾，行人路被分階段關閉長達21個月，對該區居民和附近公眾甚為不便。

2019年旺角地磚遭破壞，路政署一度鋪混凝土修補。（資料圖片/鄧栢良攝）

重型車路過地磚易受損

就行人路鋪磚工程，路政署指2019年大型公眾活動期間，有約29,200平方米地磚遭破壞，為加快維修工程，在破損的行人路段鋪上混凝土/瀝青物料，作臨時修補，鑑於經修補的範圍「有礙觀瞻」，路政署在2021年年初重新鋪磚。

審計署視察35條行人路，發現13處使用鋪路磚並位處緩衝車道的行人路位置有損毀，包括破損和鬆脫，工業區內的行人路因經常有車輛停泊和上落客貨而容易受損，或需要經常保養。至於行人專用區，承建商理應更頻密地檢查，但路政署查核發現，有承建商「誤解」合約規定或因疏忽而沒有把有關的行人路納入檢查計劃。

工業區內的行人路因經常有車輛停泊和上落客貨而容易受損，或需要經常保養。（審計報告截圖）

路政署：會提升修復項目預算準確度

路政署署長就審計報告指出，日後進行修復項目時，於規劃階段就臨時交通/行人的安排諮詢持份者，並在可行範圍內提升修復項目預算的準確度，亦會就高負荷行人路鋪路物料設計作檢討。