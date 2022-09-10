丘應樺毋懼星洲搶客　有信心11月金融峰會成功　港正逐步放寬檢疫

政商界近日就放寬入境檢疫向政府施壓，除了要求盡快減辣至「0+7」，甚至有意見指單單撤銷酒店隔離要求並不足夠，連核酸檢測要求也應一併取消。商務及經濟發展局局長丘應樺今（10日）接受電視節目訪問，指政府正逐步放寬相關規定，舉例今日起客機駐港機組人員已毋須在酒店隔離，形容為「好大程度放寬」，政府會考慮實際情況許可，適時作調整。

對於政協常委唐英年早前呼籲，香港要從速與內地及國際重啟交流，否則只靠700萬人，內循環會「內出血」。丘應樺回應指對香港實力有信心，11月的國際金融投資峰會，即使面對新加坡「搶客」仍會成功，雖然有疫情限制，很多國際大型金融機構都認為香港論壇很重要，「佢哋會作出一個適當嘅選擇」。

