商經局長丘應樺明赴柬埔寨 參與香港東盟經貿部長會議
撰文：林嘉成
出版：更新：
商務及經濟發展局局長丘應樺明日（15日）出發到柬埔寨，參加9月17日舉行的第六屆香港—東盟經貿部長會議，與各國討論香港與東盟的《自由貿易協定》及相關《投資協定》的落實進展。
丘應樺在柬埔寨期間，會與多個東盟成員國經貿部長舉行雙邊會議，就區域合作和共同關注的事項交換意見。他亦會出席特區成立25周年午宴，並參觀當地港企，了解發展情況，並於9月18日晚上回港。
丘應樺離港期間，副局長陳百里將署理商經局局長職務。
詐騙營｜下月赴柬埔寨當面關注？丘應樺：有詐騙不代表營商有問題丘應樺毋懼星洲搶客 有信心11月金融峰會成功 港正逐步放寬檢疫高官接連中招︱商經局丘應樺染疫 副局陳百里、政助李世華列密接丘應樺：5G網絡覆蓋逾9成人口 籲公私營善用促進創新丘應樺：若疫情回落有空間再放寬入境檢疫 大型展覽終將重返香港商經局局長丘應樺期望港可成為內地與國際夥伴中間人丘應樺：人才不只來自歐美 宜放眼內地、中亞及東盟丘應樺：布魯塞爾電車廣告被抽起感遺憾 續砥礪前行宣傳香港商經局局長丘應樺視察工貿署及投資推廣署︰須向國際說好香港故事大灣區航空董事會成員許漢忠即時接替丘應樺 兼任行政總裁