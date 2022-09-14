商經局長丘應樺明赴柬埔寨　參與香港東盟經貿部長會議

商務及經濟發展局局長丘應樺明日（15日）出發到柬埔寨，參加9月17日舉行的第六屆香港—東盟經貿部長會議，與各國討論香港與東盟的《自由貿易協定》及相關《投資協定》的落實進展。



丘應樺在柬埔寨期間，會與多個東盟成員國經貿部長舉行雙邊會議，就區域合作和共同關注的事項交換意見。他亦會出席特區成立25周年午宴，並參觀當地港企，了解發展情況，並於9月18日晚上回港。



丘應樺離港期間，副局長陳百里將署理商經局局長職務。