打鼓嶺謀殺案｜中年漢疑在廟內遇害 一老一嫰男涉謀殺提堂
撰文：郭顥添
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打鼓嶺日前發生懷疑撕票案，中年商人疑因欠債，遭人在一間廟內殺害，兩名分別29及64歲男子疑與案件有關，被控以謀殺罪，今午(16日)在粉嶺法院提堂，兩人暫時毋須答辯，控方要求案件押後，以讓警方作進一步調查，裁判官把案押後至12月9日再提訊，兩名被告還柙懲教署看管。
兩名被告：陳華興（64歲，退休）及陳耀龍（29歲，無業），被控一項謀殺罪，指他們於2022年9月5日，在新界打鼓嶺坪原路及無名路交界一間廟內謀殺男子張毅強(51歲)。
控方指警方需時作進一步調查，並要索取病理、毒理及法醫驗屍等報告。據悉，新界北總區重案組現仍在調查是否有其他人涉案，及案件涉及債務的金額及種類等。
案件編號：FLCC 1220/2022
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