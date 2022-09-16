紅碼出街｜18歲男確診第5日離家搭車圖闖餐廳　今罰8000元成首例

衞生署公布，一名18歲男子因違反疫苗通行證「紅碼」規定今日（16日）於九龍城裁判法院被判處罰款8,000元，是8月9日疫苗通行證加入適用於所有確診冠狀肺炎的「紅碼」功能以來，首宗因違反相關規定而被法庭定罪案件。



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8.30檢測陽性 9.3離開住所並嘗試入餐飲處所

該男子8月30日接獲通知其檢測結果呈陽性，在其「疫苗通行證」顯示為「紅碼」期間，他於9月3日離開住所，並乘搭公共運輸工具及嘗試進入「疫苗通行證」下的餐飲處所，被控違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）第32（1）及32（3）條，今日於九龍城裁判法院被判處罰款8,000元。

衞生署：政府對違反防疫規例的人絕不容忍

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出在確診新型冠狀病毒病期間擅自離開指定隔離地點，使公眾蒙受感染的危險屬刑事罪行。政府對違反相關規例的人絕不容忍，並再次提醒公眾應遵守相關規例。

衞生署強調，任何確診者均不得藉着身處任何公共運輸工具、街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店，或藉着在該處的行徑，而使其他人蒙受感染的危險。而違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款10,000元及監禁六個月。另外，在持有「紅碼」期間進入《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的餐飲處所或其他指明處所亦即屬犯罪，最高可被罰款10,000元。

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