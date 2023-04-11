港安推100萬物理治療資助計劃　助基層病人舒緩痛症、子宮下垂

不少基層病人因經濟問題無法接受足夠的物理治療，港安醫院（司徒拔道）透過善長支持，推出100萬元「馮梁雁來慈善計劃」，資助18至75歲的基層市民，於港安醫院及其位於太古坊的醫療中心，接受物理治療。每位受惠的病人每節只需付100元，餘額由計劃資助。



港安醫院表示，資助對象包括中風、關節炎、慢性痛症、運動創傷的病人；曾接受關節置換手術、心臟手術、乳癌手術，需要物理治療的病人都可申請。計劃為醫院引入美國FDA認可的「盆底肌強化儀器」，可於半小時內為盆底肌帶來超過1萬次的收縮，從而幫助尿失禁、子宮下垂或陰道鬆弛的女性強化盆底肌舒緩症狀。

院方稱，資助節數一般為6至12 次，由物理治療師視乎情況而定。申請者只須經醫管局或非牟利團體轉介，或通過入息審查，即可申請。

計劃受惠者周女士去年中因意外出現肩膀痺痛，持續了大半個月仍未見好轉，嚴重影響睡眠及情緒。她成功獲港安醫院資助，她指物理治療師用儀器幫助鬆弛肌肉，又教一些拉筋動作和強化肌肉的簡單運動，現在已康復八成。另一位受惠者譚女士，因兩次生育後出現子宮下垂，行路15分鐘已感到陰道有東西掉下，甚至出血。她獲港安資助接受盆底肌強化儀器療程，下垂情況逐漸舒緩。