SEN｜物理治療師通過手法治療平衡全身機能 減輕不適以抑制衝動

專注力不足（Attention Deficit）或過度活躍症 (Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD）的患者通常集中能力及抑制衝動的能力比較弱，導致他們的行為比較衝動以及活動量較高。物理治療師吳倩儀透過手法治療ADHD，以整體調整手法或顱骶治療令身體平衡得以調整，減輕身體的不適以抑制衝動。



ADHD常見症狀

ADHD兒童會經常喜歡扭動身體，甚至表現得煩躁不安，例如製造一些手部或腳部的小動作。這些通常都是因為緊張或不適感導致的。

ADHD兒童包圍著腦部的筋膜缺乏彈性，令頭皮張力增加，部分ADHD兒童的頸部肌肉也會表現得比較繃緊，後頸部會因為肌肉過緊形成一個倒三角形的凹位。缺乏彈性的腦膜會令包圍著腦與脊髓的筋膜系統（顱骶系統）形成結構上的阻塞。

（圖片由物理治療師吳倩儀提供）

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ADHD的種類

專注力不足/過度活躍症（ADHD）主要可分為三大類，分別是專注力失調型（Predominantly Inattentive Presentation）、過度活躍及衝動型（Predominantly Hyperactive-Impulsive Presentation) 和綜合型 （Combined Presentation）。

專注力失調型的小孩主要症狀為注意力不集中，他們很容易分心或被身邊的事物和聲音分散注意力，但不會有過動的問題。他們缺乏對細節的關注，並容易犯一些粗心的錯誤，無法遵循指示去完成任務。上學中的小孩更可能經常帶漏課本或功課。

過度活躍及衝動型的小孩難以控制衝動行為，相對比較難安靜待在教室坐好。他們需要不停地活動，不然會表現得坐立不安，甚至會在不適當的時候過度說話，干擾他人的私人空間。

綜合型的小孩則包含了注意力不集中和過動衝動型的症狀。

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非藥物的治療方法

除了藥物，父母可以在日常生活中透過行為治療和運動幫助舒緩ADHD兒童的症狀。行為治療通常由家長或老師主導，可以為孩子訂立作息時間表，協助孩子建立秩序性。進行行為治療時宜盡量減少環境造成的騷擾，例如電視，收音機等，以提供一個寧靜的環境協助小孩更容易專注。

除此之外，多進行帶氧運動可以幫助刺激大腦神經的連結，促進心肺功能。一些屬於全身性協調的運動，如游泳或跑步等，就可以更全面地刺激大腦發展。除了帶氧運動，一些對身體各部份控制需求比較多的活動，對ADHD兒童的大腦發展也有非常好的幫助，例如騎單車、堆沙子、平衡木、鞦韆、投球等等。足夠的運動可以減低ADHD兒童的壓力和焦慮，提升他們的認知能力。

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手法治療

應用在ADHD的手法治療包括整體調整手法（Body Adjustment）和顱骶治療（Craniosacral Therapy）。

整體調整手法是一套全身評估和治療的方法，透過輕柔且有規律的手法活動四肢，從而帶動關節、骨骼、韌帶、肌肉和筋膜的活動。透過它們的改變或輕微位移去影響身體的血液循環、淋巴流動、能量流動以及神經的傳遞。治療師在治療的過程中，會感受到身體不同組織的阻力，並運用輕觸刺激去消除障礙，從而為身體創造新的平衡狀態，令交感（sympathetic）和副交感（parasympathetic）活動正常化。當身體的平衡狀態得以調整，便有可能減少小朋友因為不舒服的感覺而扭動身體的情況，或令小童更容易去抑制衝動。

顱骶治療是一種溫和的觸診療法，治療師會透過輕觸找出身體上有阻塞的地方，並用輕而慎重的手法去調節顱骶系統，從而促進身體的自癒能力，達到自我調整的功效。顱骶治療可以令腦脊液恢復有節奏的流動，改善中樞神經系統的運作，從而平衡全身的生理機能。當身體組織之間的液體能夠恢復正常流動，腦細胞亦能接收正常所需的營養。

物理治療師在治療ADHD兒童時，會混合使用不同的治療方法。除了以上所述的手法治療，物理治療師還會針對小孩的需要設計適合的運動及相應的儀器治療。

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物理治療師吳倩儀

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