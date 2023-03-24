產後｜物理治療師以無痛手法治療塞奶 用淋巴引流手法讓乳汁排出

母乳媽媽可能會面對乳房脹痛的情況，造成塞奶等問題。註冊物理治療師吳倩儀Jadee表示，面對腫脹的乳房，手法治療不但可以幫助舒緩疼痛，更可以幫助媽媽把多餘的乳汁排出，令媽媽可以繼續安心餵哺。

資料來源：註冊物理治療師吳倩儀Jadee



淋巴引流手法無痛協助乳汁排出 超聲波治療協助消炎

物理治療師JADEE指，要解決乳房脹痛問題，物理治療師會利用淋巴引流手法協助乳汁排出，並運用超聲波治療協助乳腺消炎。淋巴引流手法是一種溫和的手法，物理治療師會利用手部運動向特定方向延展皮膚，隨著皮下壓力的變化，組織中便會產生抽吸作用，從而促進皮下淋巴管的流通。

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治療時的活動是非常緩慢且重複的，令媽媽可以進入一個短暫休息的階段，讓乳房皮膚在完全放鬆的情況下慢慢恢復到正常的位置。在治療時，媽媽受到的壓力是非常輕的，並不會帶來疼痛。

而超聲波治療是透過聲波傳遞產生的振動來改變組織間的壓力，就好像幫細胞進行按摩，從而減少腫脹積聚和黏連。另外也可以加速蛋白質的合成，令軟組織更快自我修補。

活動上肢令皮下淋巴流動 制定規律的餵哺時間

除了手法治療，媽媽亦可以多活動上肢，延展胸部及腋窩位置的皮膚，協助皮下淋巴流動。另外，一個規律的餵哺時間亦非常重要，這樣可以避免過多的母乳積聚，令乳房腫脹。媽媽的心情也非常重要，過多的壓力或者疲勞也可能增加乳房腫脹的風險，所以媽媽們可以嘗試外出走動放鬆心情，甚至可以在晚上安靜自己，運用呼吸令意識暫時放下照顧寶寶時緊張的情緒。

註冊物理治療師吳倩儀Jadee

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