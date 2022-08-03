佩洛西訪台︱工聯會赴美領館請願 陸頌雄：兩岸即將、必定統一
撰文：文睿
出版：更新：
美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨晚（2日）抵達台灣，隨即引來中方發聲明強烈批評美方背棄「一個中國」原則。工聯會今日（3日）前往美國駐香港總領事館請願表達強烈不滿，批評佩洛西訪台可恥，認為有關做法助長台獨勢力。
批華府背信棄義 與佩洛西「扯貓尾」
工聯會立法會議員鄧家彪斥責佩洛西行為愚蠢魯莽，一意孤行訪台等同挑釁中國，干涉國家內政，破壞社會安寧，變相推動台獨勢力發展，導致台海局勢緊張，警告美國玩火必然自焚，引起世人公憤和譴責，也會受到其他國家的反制。
工聯會立法會議員陸頌雄補充指，中國一直以和平及光明的態度處理國際和台灣關係，認為台灣是「必然、即將、一定」會統一。惟現在美國政客小人破壞內地和台灣關係，佩洛西作為美國重要領導人之一，加上美方派出軍機接送她，直言美國當局與佩洛西正是「扯貓尾」。他指美國總統拜登早前與國家主席習近平通電時，曾承諾尊重和堅守「一個中國」原則，批評美國背信棄義，想透過訪台手段轉移國際視線，漠視美國內部問題。
佩洛西訪台｜解放軍將一連4日台周邊軍演 國民黨表達最嚴厲譴責佩洛西訪台｜國台辦正告蔡英文：加速自身覆滅，把台灣推災難深淵佩洛西訪台｜解放軍圍台軍演 台媒：2艘飛彈驅逐艦現花東外海佩洛西訪台｜軍事封鎖、經濟圍困 忘了2012釣魚島「國有化」嗎？佩洛西訪台︱學者料離台後始現真正危機 軍演有擦槍走火機會佩洛西訪台｜蔡英文頒特種大綬卿雲勳章 提3點聲明稱台不會退縮佩洛西訪台｜訪立法院提30年前到天安門：抗議陸輸技術到流氓國家佩洛西訪台｜外交部駐港公署嚴厲譴責 斥以台制華註定失敗佩洛西訪台｜李家超及高官連環譴責 全力配合中央捍衛國家主權佩洛西訪台｜梁振英支持中央反制 陳馮富珍：粗暴干涉中國內政