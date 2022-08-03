佩洛西訪台︱工聯會赴美領館請願　陸頌雄：兩岸即將、必定統一

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）昨晚（2日）抵達台灣，隨即引來中方發聲明強烈批評美方背棄「一個中國」原則。工聯會今日（3日）前往美國駐香港總領事館請願表達強烈不滿，批評佩洛西訪台可恥，認為有關做法助長台獨勢力。



批華府背信棄義 與佩洛西「扯貓尾」

工聯會立法會議員鄧家彪斥責佩洛西行為愚蠢魯莽，一意孤行訪台等同挑釁中國，干涉國家內政，破壞社會安寧，變相推動台獨勢力發展，導致台海局勢緊張，警告美國玩火必然自焚，引起世人公憤和譴責，也會受到其他國家的反制。

工聯會立法會議員陸頌雄補充指，中國一直以和平及光明的態度處理國際和台灣關係，認為台灣是「必然、即將、一定」會統一。惟現在美國政客小人破壞內地和台灣關係，佩洛西作為美國重要領導人之一，加上美方派出軍機接送她，直言美國當局與佩洛西正是「扯貓尾」。他指美國總統拜登早前與國家主席習近平通電時，曾承諾尊重和堅守「一個中國」原則，批評美國背信棄義，想透過訪台手段轉移國際視線，漠視美國內部問題。