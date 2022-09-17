內地研究推算Omicron比流感低死亡率　 專家：真實數據討論較合適

近日多名專家與政府官員隔空駁火，爭議新冠死亡率是否與流感相若或低於流感。據中國哈爾濱工程大學早前發表的研究，利用南非、美國及加拿大的數據模擬新冠肺炎的傳播，推算Omicron與流感差異，並形容Omicron為「誇張版的季節性流感」，雖然比流感有更高傳播率，但死亡率比流感更低，研究認為以往應對季節性流感的公共衛生措施能有效對抗Omicron，研究結果已獲《International Journal of Infectious Diseases》期刊接受刊登。

不過，本港呼吸系統專科醫生梁子超認為，相關研究只是由數學模型推算出來，認為用真實世界數據討論更為合適，但同意現時的防疫措施有必要放寬。



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研究收集了南非洲、美國和加拿大近兩年疫情的數據，包括疫苗接種、每日新增確診病例和新增死亡人數。研究利用數據模型模擬新冠肺炎的傳播，推算Omicron的傳播率及死亡率。

研究利用近兩年疫情的數據，比較2017年8月6日至2019年12月22日結算季節性流感的傳播率和死亡率，發現在美國Omicron的傳播率為0.407，為季節性流感四倍，而Omicron死亡率方面只有0.0001，較流感 0.0064低。加拿大亦有類似情況，季節性流感和 Omicron 平均傳播率為0.158和 0.360，而Omicron死亡率方面只有0.0001，較流感 0.0064低。

研究形容，Omicron為「誇張版的季節性流感」，其比流感有更高傳播率，但比流感更低死亡率，情況與其他新冠肺炎變異病毒株相反，認為是基於以往應對季節性流感的公共衛生措施有效對抗Omicron。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，相關研究只是由數學模型推算出來，應用真實世界數據討論。(資料圖片)

呼吸系統專科醫生梁子超認為，相關研究只是由數學模型推算出來，加上在美國及加拿大大部分人未有上報自己染疫，認為此或會影響病死率。他又指，很多因素都會影響病死率，如醫院淪陷等，故認為應用真實世界數據討論。

他指出，世衛公布計算BA1、 BA2及 BA5的死亡數據為0.3至0.4%，比起流感稍為高，而在新加坡及台灣新一波疫情的死亡率為0.1%及0.2%。他認同，一老一幼是現時防疫缺口，惟相關人口少於10%，加上現時的防疫措施如疫苗通等，未能吸引他們打針，認為應放寬疫苗通及外防措施，「現在都沒有什麼地方有疫苗通。」