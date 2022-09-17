盧寵茂：新冠非流感重症死亡個案多兩倍　專家意見多惟需統一方案

新冠病毒的殺傷力是否已等同流感，連日來政府與專家持續隔空駁火，醫務衛生局局長盧寵茂今日（17日）在電台節目中再次強調新冠非流感，新冠重症死亡個案為流感兩倍，若說新冠與流感差不多會誤導市民。對於專家研判疫情有不少意見，他形容政府絕對尊重專家和種意見，惟最終需要統一方案。

對於確診數字過去一星期趨緩，盧寵茂認為，儘管中秋假期間市民檢測數量減少，但過去10日污水檢測量「已經平咗」，客觀顯示疫情有希望去到平台期或回落。

盧寵茂又指，政府正積極考慮入境人士檢疫「0+7」方案，即不需再酒店檢疫，只維持家居檢疫7天，他稱，目前正檢視不同數據，相信短期內會有數據支持。



▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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新冠重症死亡個案為流感兩倍 兩者有分別

醫管局前行政總裁梁栢賢近日提出，最近新冠疫情粗病死率不足0.1%，與流感相若。盧寵茂再反駁指，「如果講話新冠同流感差唔多，市民會誤解可以放鬆。」他認為自疫情以來市民戴口罩、遵守社交距離措施，流感個案基本上沒有了，但新冠仍然存在。這段期間新冠肺炎導致逾9000人死亡，但無人因為流感死亡。他指，有8名11歲以上小朋友因新冠肺炎死亡，但流感導致的死亡僅兩三個。

對於有指政府不尊重專家意見，盧寵茂表示，政府絕對尊重專家意見，但他比喻，作為一個臨床醫生，經常進行多學科診斷及討論，意見很多，但最終診療方案只得一個。

一個人病咗，需要外科、內科、腫瘤科等多位醫生一齊討論，我哋每一個人都有好多意見，但診療方案得一個。 盧寵茂

他形容當局與政府專家顧問有不同意見，但最終政策只有一個。至於如何理解當局和政府專家顧問之間的關係，他表示，「我哋關係好好」，但最終需要統一方案，「政策有好多，病人病症有好多，得一個診斷方案。」

▼9月10日起強制檢測公告▼



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過去10日污水檢測量顯示疫情有望進入平台期或回落

確診數字在過去一個星期趨平穩，盧寵茂表示，中秋假期有兩個影響，一來市民檢測和上報變少，「好似數字跌咗」；二來中秋節不少家庭團聚，不希望疫情反彈。

他指出，污水檢測量比較客觀，「過去10日（污水病毒）數量平咗」，認為「有希望疫情去到平台期或回落。」但提醒市民仍要小心，因7月尾確診數字趨緩時亦以為疫情進入平台期，但在8月初有上升，呼籲市民一起盡力配合控制好疫情。

內地通知深圳健康驛站每日檢疫名額升至1500

由香港經深圳灣口岸入境的人士，必須透過「搖號」獲取深圳健康驛站的檢疫名額。9月8日起檢疫名額逐步減少，至12日減至每日1000個。

盧寵茂表示已獲內地通知，經評估疫情和檢疫酒店能力後，預約名額回升至1500個，希望不會再減。

醫務衞生局盧寵茂認為，第五波新冠疫情至今短短八個月已做成9,500多人死亡，平均死亡率約 0.6％為流感的6倍。（網誌配圖）

▼9月1日 特首李家超公布將推「逆向隔離」措施▼



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香港將在11月舉辦國際金融投資峰會，新加坡亦同期舉行「金融科技節」，有議員質疑現時的入境檢疫政策會削弱本港金融峰會的吸引力。盧寵茂表示，政府正積極考慮入境人士酒店檢疫「0+7」方案，目前正檢視不同數據，又指對縮減酒店檢疫持正面態度，相信短期內會有數據支持。